24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- رئيس "الموساد": التجسس رأس حربة إسرائيل
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
"العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة (5.00)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (100)
- الخليج يُدعم المغرب مالياً .. الحكومة تتوقع ملياري درهم في 2019 - (97)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (76)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (69)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قانون المالية
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 08:25