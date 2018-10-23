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كُتّاب وآراء
التحقيق الفائق السرعة
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - Moussa الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:57
Si c est vrais, les survivant peuvent facilement le confirmer , il y a une grande difference entre 60km/hr est 158km/hr.
2 - عمي الفكرون الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:01
قلت لواحد الكاوري التران نقلب بسبب سلحفات حسبب التحقيق بقا يضحك جاتو نكتة
3 - anversois الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:01
اوروبا وامريكا عرفو ولا زالو يعرفون حوادت قطارات مميتة، اخطر ب عشرات المرات بوقنادل.وشعبهم يحلل بعقلانية وموضوعية.اما نحن ، فاول تعليق يهاجم محمد السادس والحكومة،واعجباه قوم عجيب
4 - حلالة 59 الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:01
إلقاء اللوم على السرعة في شخص السائق من أوسع أبواب الخروج من الأزمة أو جريمة الصيانة و المتابعة. فالساءق رحمه الله هو المفتاح بالنسبة لهم . و كيت اللي جات فيه.و طوي الملف
5 - je ne veux rien savoir الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:04
راه خاص تعيط لينا الدول الاوروبية و الهند باش نديروا ليهم التحقيقات. راه عندنا الخبراء.
6 - richi الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:06
ذات يوم كنت في القطار المتوجه من الرباط إلى فاس واتت فتاة إفريقية إلى المراحيض .والله تمنيت لو لم اكن هناك .فتحت الباب ورجعت إلى الوراء نظرا للحالة التي عليها المراحيض .لا ماء لا ورق صحي لا مطهر لا لا لا .....ونحن في الدرجة الأولى .شيئ مقرف والله يمس بسمعة الوطن ..الله أهديك اسي لخليع رد البال هذا لا يشرف.
7 - Hamid الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:07
hhhh bien vu, effectivement c'est l'enquête la plus rapide puisque le responsable est déjà mort alors on peut lui coller le tout sur le dos. ils se foutent de nos gueules;;
8 - je ne veux rien savoir الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:09
التحقيقات ديال التعليمات. ولا نديرلك " عدم احترام الضوابط ال..............." الخبار في راسك
9 - جواد ابير الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:20
وجب صيانة المعدات بشكل دوري وكذلك العنصر البشري ليسير قطار الحياة بسلام
11 - bizard الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:30
vous etes sûr que c un tnr et non pas un tgv .158 km he les mecs on deja le tgv .j etais sûr que cela va aboutir soit comme ca ou les voisins qui ont volé les railles. vous etes tres tres fort
12 - ابو حنظلة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:40
لي سؤال:بربكم هل السكة الوطنية الرابطة بين الرباط والمحمدية تمكن القطار من السير بسرعة 185 كيلومتر في الساعة؟؟؟واش حنا هما الشينوا ولا الجابون ،ياه على تكلاخ الشعوب.
13 - الوطنية الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:42
خرجو روسهم من المسكلة بحال الشعرة من العجين . الشفور مات ومات معاه سر الحادثة . السرعة او قلة الصيانة الله هو العالم . والله يرحم من مات ويشافي اللي باقي . رد بالك أالخليع هذ الشي ولا يخلع
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