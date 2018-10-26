الساعة الإضافية

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - علي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 19:52
مقاطعون للساعة الاضافية. يوم الاحد الكل يرجع للساعة القديمة.
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2 - ززژززززززززززز الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 19:54
أعطيت لكم الفرصة.... فاعملو ماشئتم
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3 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:07
قدر المغاربة أن يعيشوا متأرجحبن بين ساعتين واحدة قديمة والأخرى جديدة مهداة من طرف السيد العثماني رئيس الحكومة إلى شعبه. وربما المغاربة قد يتخلون عن تسمية الساعة القديمة والجديدة بتسمية ساعتنا وساعة العثماني حيث هو من وافق في مجلسه الحكومي إقرار التوقيت الصيفي باستمرار.
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4 - youssef الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:10
على ما يظهر الحكومة تختبر صبر الشعب لان هدا الاخير لا يعني لها شيء وأراؤه لا تهمها .تفعل ما تشاء في اي وقت تشاء لكن اللوم على من صوت لهذه النماذج .
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5 - abd lhafid الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:14
مع الأسف نقاط سلبية عديدة تسجلها هده الحكومة ماهي إستفادة المواطن من الابقاء على زيادة هده الساعة !إدعمو المواطن الفقير .....
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6 - Nipon الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:14
ننادي فيكم نخوتكم أيها المغاربة الأحرار يا شعب الجبارين يا أحفاد عبد الكريم الخطابي. كفاكم ذلا كفاكم ركوعا وخنوعا.يا من طردتم الاستعمار بذباباته وطائراته بصدوركم العارية وشجاعتكم وارواحكم الغالية. انفضوا عنكم غبار الخوف والضعف والمهانة. ارفضوا أن يستعبدكم الطواغيت لمصالحهم التجارية على حساب صحتكم ومستقبل اولادكم. من كانت فيه ذرة مروؤة فليرفض قرار مجلسهم الوزاري الاستثنائي. هذا قرار لم يستشر فيه الشعب ولم يستفتى فيه. فهو عليهم رد. كونوا رجالا ونساء على قلب رجل واحد.رافضون رافضون رافضون. حتى تجري الحكومة استفتاء للشعب.
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7 - Hichamkhouribga الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:22
قبل كل شيء ارجو واتوسل واطلب من كل قلبي من حزب اللا عدالة واللا تنمية ان يرحل عنا فانا ممن ندمو على ان اعطيت صوتي لهدا الحزب الدي افقرنا وقهرنا بكل اشكال وتفنن في تعديب المواطن البسيط من زيادات في عهد بن زيدان المهرج الى عهد الابكم العتماني والان كملو كلشي مشاكل المغاربة بقات لهم هد الساعة المشؤومة يقهرونا بها ....ديگاج بيجيدي وموعدنا الانتخابات المقبلة
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8 - مشمءز الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:37
يا ايتها الحكومة رفقا بعبادك الضعفاء ان هاته الساعة في صالح الموظفين فقط بحيث يدخلون على الثامنة صباحا(القديمة) ويخرجون بالمساء (بالجديدة) ولا من مراقب اذن جات غير فتلاميذ واولياءهم
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