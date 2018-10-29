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كُتّاب وآراء
خماسية بدون ميسي
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - محب برشلونة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:15
بصفتي مشجعا لفريق برشلونة، النادي كان قويا بدون ميسي و بوجوده و لازال قويا حتى بدونه ، صحيح انه ميسي يعطي الكثير للفريق و التوازن بطبيعة الحال خصوصا في خط الوسط و الهجوم ، لكن لن اتقبل بتاتا اي مبرر على انه برشلونة بدون ميسي لا شيء يوم امس كانت ضربة موجعة لكل المشككين.
3 - غير دايز الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:07
خماسية بدون ميسي و بدون الريال الذي كان غائبا قلبا و قالبا، الريال في حاجة الى قائد قادر على إعطاء جرعة قوية لغرفة الملابس..نفس الجرعة التي نحن بحاجة اليها في هذه البلاد..اوا الله اجيب لي يفهمنا و ما يعطينا...قولوا امين
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