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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | خماسية بدون ميسي

خماسية بدون ميسي

الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محب برشلونة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:15
بصفتي مشجعا لفريق برشلونة، النادي كان قويا بدون ميسي و بوجوده و لازال قويا حتى بدونه ، صحيح انه ميسي يعطي الكثير للفريق و التوازن بطبيعة الحال خصوصا في خط الوسط و الهجوم ، لكن لن اتقبل بتاتا اي مبرر على انه برشلونة بدون ميسي لا شيء يوم امس كانت ضربة موجعة لكل المشككين.
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3
2 - maroc الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:55
صديقي البرصاوي الريال كان غائب
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2
3 - غير دايز الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:07
خماسية بدون ميسي و بدون الريال الذي كان غائبا قلبا و قالبا، الريال في حاجة الى قائد قادر على إعطاء جرعة قوية لغرفة الملابس..نفس الجرعة التي نحن بحاجة اليها في هذه البلاد..اوا الله اجيب لي يفهمنا و ما يعطينا...قولوا امين
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2
4 - عبد الكريم الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:15
و البارصا كان حاضرا صديقي maroc
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