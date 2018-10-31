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البنية التحتية

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abdellah baroudi الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:49
واش لاحظوا مونديال2030..هههههه صاحب كاريكاتور عبقري...
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2 - بوتحريت paris الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:51
لا تتوفر الدولة على مقاييس وأرقام وقوانين تمكنها من تدبير البنيات التحتية .حسب احصائيات السكان لتدشين الطرق و المياه والكهرباء وقنوات الصرف الصحي . وكدا الدراسات الجغرافية والمناخية فكل من دب ودب وكل من انتخب بالجماعة أو المجلس البلدي أو الجهة. الا ويبحت عن الخروج بمشاريع كيف ما كانت لا تحترم أية معايير .. بالنسبة إليه المهم هو عقد سفقة مع أحد المقاولين الدي يضمن له الحق في الكعكة . أرى أنه من المهم والالزامي أن يحاسب المهندسون والشركات حسب دفتر التحملات والشروط المتفق عليها.والدراسات المقامة .
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3 - مغربي كاعي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:52
الصورة في محالها بقى خصنا غير المونديال
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