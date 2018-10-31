24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- مقاييس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
شقير: "الرمال المخزنية المتحركة" تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
رئيس الحكومة يعد "سوسيين" بمواجهة جرائم واعتداءات رُعاة رحل (5.00)
معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (111)
- المغرب يعتزم الاستمرار في مسلسل "الخوصصة" لدعم ميزانية الدولة - (71)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (66)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (56)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البنية التحتية
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Abdellah baroudi الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:49
واش لاحظوا مونديال2030..هههههه صاحب كاريكاتور عبقري...
2 - بوتحريت paris الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:51
لا تتوفر الدولة على مقاييس وأرقام وقوانين تمكنها من تدبير البنيات التحتية .حسب احصائيات السكان لتدشين الطرق و المياه والكهرباء وقنوات الصرف الصحي . وكدا الدراسات الجغرافية والمناخية فكل من دب ودب وكل من انتخب بالجماعة أو المجلس البلدي أو الجهة. الا ويبحت عن الخروج بمشاريع كيف ما كانت لا تحترم أية معايير .. بالنسبة إليه المهم هو عقد سفقة مع أحد المقاولين الدي يضمن له الحق في الكعكة . أرى أنه من المهم والالزامي أن يحاسب المهندسون والشركات حسب دفتر التحملات والشروط المتفق عليها.والدراسات المقامة .
3 - مغربي كاعي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:52
الصورة في محالها بقى خصنا غير المونديال
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3