رمال متحركة

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الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اليوم الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:53
هير غرق نتهناو منك راق غرقتي شعب مزيان ونت مزال مبغيتي تغرق،غرق وهنينا نتهناو من داك وجه النحس.انشر
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