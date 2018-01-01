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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | اعتذار الشقيري

اعتذار الشقيري

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:37

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هاشمي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:47
سبحان الله العظيم ... يخلق الله ما يشاء ... الكلام الفارغ يدل على المستوى المتدني .
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2 - مواطن الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:51
سنة 2018سنة الوزراء الفاشلين بامتياز
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