24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- مافيا العقار
- السِّكِيـــــــرْ
- هل تكون "سيدياو" بديلا عن مشروع "الاندماج المغاربي"؟
- الإرث بتونس .. معركة بدون مجد
- وكيل الإدريسي يؤكد رغبة اللاعب تمثيل المغرب
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
"يوم التدريب" .. عندما يتلاعب الممثل بأعصاب ومشاعر المشاهدين (5.00)
مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق" (5.00)
- العثماني: إنجازات الحكومة تكذّب مغالطات "السنوات السبع العجاف" - (83)
- قبل "التسقيف" .. الداودي يلاقي شركات المحروقات لتخفيض الأسعار - (79)
- ترويج كتب دينية على "فيسبوك" يعيد نقاش "عذاب القبر" إلى الواجهة - (79)
- إسلاميو الجزائر يربطون الدعوة الملكية بتضرر الاقتصاد المغربي - (75)
- تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مافيا العقار
الجمعة 30 نونبر 2018 - 08:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - احماد الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:20
ولاكان القانون رادع لما رأيت مثل هاؤلاء طفيليات في المجتمع يقتاتون من دم أبناء الشعب.ولاكن مع الأسف القانون المغربي يخدم خدام الدولة وليس الشعب الضعيف.
2 - فرهاد مجيدي الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:43
يبقى دائما إشكالية هذا القانون الوضعي المدني هو وضع ثغرات خطيرة لفائدة مخترقيه واخص بالذكر مافيات العقارات للسطو على امﻻك الغير وكأن الامر مقصود وبالتالي فالناس ما عليهم غير يخافوا على رزقهم
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2