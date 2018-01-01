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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | مافيا العقار

مافيا العقار

الجمعة 30 نونبر 2018 - 08:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احماد الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:20
ولاكان القانون رادع لما رأيت مثل هاؤلاء طفيليات في المجتمع يقتاتون من دم أبناء الشعب.ولاكن مع الأسف القانون المغربي يخدم خدام الدولة وليس الشعب الضعيف.
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2 - فرهاد مجيدي الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:43
يبقى دائما إشكالية هذا القانون الوضعي المدني هو وضع ثغرات خطيرة لفائدة مخترقيه واخص بالذكر مافيات العقارات للسطو على امﻻك الغير وكأن الامر مقصود وبالتالي فالناس ما عليهم غير يخافوا على رزقهم
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