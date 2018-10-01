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كُتّاب وآراء
بنشعبون والخوصصة
الأحد 16 دجنبر 2018 - 07:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - tariq الأحد 16 دجنبر 2018 - 09:19
ههههههه كترت الهم كضحك مقادينش يساهمو من اجورهم ومتيتزاتهم والتعويضات الخيالية وتهضر معاه كولي هو لبنا المغرب هههه
2 - شاكر الأحد 16 دجنبر 2018 - 09:40
تطل على البحر مع الحق في السباحة دون السمك لانه بيعة منذ زمان.
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