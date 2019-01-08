أسعار السجائر

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mustafa الثلاثاء 08 يناير 2019 - 17:35
عوض ان يتم منع التبغ كليا يقوم السادة الكرام حزب العدالة والتنمية (حزب الدرك الاسفل من جهنم) المقارن بالله ورسوله وملائكته بالزيادة فيه ؟!
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