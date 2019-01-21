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كُتّاب وآراء
تقاعد بنكيران
الاثنين 21 يناير 2019 - 15:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - yassine الاثنين 21 يناير 2019 - 15:49
c'est vraiment Top hhhh , je suis fan de vos caricatures
2 - ياسين الفكيكي الاثنين 21 يناير 2019 - 15:55
اود ان ارى وجوه الذين صوتوا عليك لتنقذهم من الفساد و الريع!
3 - عبدالصمد ايت القاضي الاثنين 21 يناير 2019 - 16:04
مزيااان اسدي نتااا لمن بغااات عمرتي شكارة فرزق ديال البلاد شلاهبي
4 - صابرعبدالصبور الاثنين 21 يناير 2019 - 16:09
مرة أخرى تختفي وراء حبة الملك.انت وصلت فقيراللحكومة وهو من اغناك. على من تضحك على من منحك ثقته لتدافع على مصالحه ،او على من كان متاكدا من انك وجه اخر جاء في جبة رجل دين ليجهز على ما تبقى له من مكتسبات .او نكذب على القصر الذي يعرفك حق المعرفة.فانعم بما بعت به من وثق فيك واصمت .واستغفر بربك.
5 - محمد عامر الاثنين 21 يناير 2019 - 16:13
لاجل هذا كنت تصول وتجول في البرلمان ولكن لا تنسى صولة الملك الحقيقي يوم القيامة.سياخذ المغاربة حقوقهم منك مليما مليما......
6 - نفاق سياسي و ريع فاسد الاثنين 21 يناير 2019 - 16:15
كاريكاتير رائع و معبر عن حقيقة حزب تجار الدين وحوارييهم كحزب للريع و المكاسب و الامتيازات البرلمانية والوزارية الفاسدة و أنه دكان سياسي كغيره من دكاكين الريع والفساد السياسي خصوصا بعد تداعيات صور ماء العينين أمام الطاحونة الحمراء و نزعها حجابها هناك في نفاق سياسي مفضوح و مكشوف أطاح بالرأسمال المذهبي و الإيديولوجي لهذا الحزب و بخطابه السياسي الشعبوي الزائف أو بالأصح "أصله التجاري" الذي يسوق به الباجدة وقيادييهم و كبيرهم بنكيران وعودهم الكاذبة و الزائفة في أخبث عملية نصب أو تدليس سياسي في التاريخ السياسي المغربي لتبوأ مقاليد تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتهم اللاشعبية...
7 - اقترب يوم الفصل الاثنين 21 يناير 2019 - 16:16
قال الواحد القهار :(( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ )) كيف بك يا هذا يوم يكون خصمك شعب بأكمله ؟ وكيف بك حين ستُسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته ؟ الحمد لله لن أقوم مقامك.
8 - ملاك الاثنين 21 يناير 2019 - 16:18
الوزير واخا يخدم غير 6 أشهر يحال على التقاعد
والشعب يخدم حتى يموت و ما يشد داك التقاعد.
والشعب يخدم حتى يموت و ما يشد داك التقاعد.
9 - harrokki الاثنين 21 يناير 2019 - 16:24
Ils nous orientent comme ils veulent, ils font ça depuis l’indépendance ceux qui ont orientent le peuple a voir la photo du sultan sur le croissant de la lune les mêmes orientent le peuple en lui faisant croire que Benkirane et le PJD sont responsables de leurs problèmes et leurs malheurs!!Désolé je ne suis pas orientable moi,ceux qui dépouillent le pays depuis l’indépendance ce n’est ni Benkirane ni le PJD ni les partis politiques
10 - المصير الاثنين 21 يناير 2019 - 16:34
بصحتووووووووووووووووووووو.
يستاهل ضحكنا معاه مزييييييييييان.
بغيتوه يمشي خاوي؟؟؟؟
ماذا فعل السابقون.
يستاهل ضحكنا معاه مزييييييييييان.
بغيتوه يمشي خاوي؟؟؟؟
ماذا فعل السابقون.
11 - Samir r الاثنين 21 يناير 2019 - 16:37
الشعب الي كتضحكو عليه ب سميك ديال ٢٧٠٠ درهم وبدون تغطيه اجتماعيه .نهار لي غد اعاض فيه مزيان مغدش يطلق .وهذاك نهار مرهش بعيد .انا في بلاصتكم نبدا من دابا نقلب على الدول لي يمكن ليها تعطيكم اللجوء الانساني يارباعيه شلاهبيه .
12 - التقاعد ؟؟؟؟؟؟؟؟ الاثنين 21 يناير 2019 - 16:41
نتحدث عن تقاعد بنكيران ...ونسائله...
ونتناسى الجهة التي خولت له ولجميع الوزراء والبرلمانيين التقاعد المريح.....لو كان أحدنا مكان الرجل لنال التقاعد....وسيضربها وقتها بالصمت المريب...
أحد القراء يتحدث عن قرب يوم حساب بنكيران ويعني يوم القيامة...
يا أخي كلنا ينتظرنا ذاك اليوم المهول..فماذا أعددنا له جميعا بعيدا عن بنكيران أو بنعلان.
ونتناسى الجهة التي خولت له ولجميع الوزراء والبرلمانيين التقاعد المريح.....لو كان أحدنا مكان الرجل لنال التقاعد....وسيضربها وقتها بالصمت المريب...
أحد القراء يتحدث عن قرب يوم حساب بنكيران ويعني يوم القيامة...
يا أخي كلنا ينتظرنا ذاك اليوم المهول..فماذا أعددنا له جميعا بعيدا عن بنكيران أو بنعلان.
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