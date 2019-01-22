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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | فِيلا حلال

فِيلا حلال

الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:05

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وراء الزعيم

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نفاق سياسي و ريع مخزني الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:15
كاريكاتير رائع و معبر عن حقيقة حزب تجار الدين الفاسدين و حوارييهم كدكان ريعي مخزني فاسد كغيره من دكاكين الريع والفساد السياسي المخزنية لكن الباجدة وجوههم "مقزدرة" من شدة النفاق السياسي و الخطاب البرغماتي الانتفاعي الشعبوي الزائف مثلهم مثل كبيرهم الدجال المستفيد من تقاعد مخزني استثنائي ضدا على إرادة غالبية شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية بفعل سياسات المخزن الاوتوقراطي الحاكم التي تفنذها محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة...
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7
2 - هشام الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:25
رغم كل ما جرى من حزب العدالة و السياسة الغبية للتسيير من غلاء المعيشة و غلاء مشتقات البترول بعد التحرير و الاقتطاعات من الاجور و ازدياد موت الشباب غرقا املا في الفردوس الاوروبي و ازدياد لوبيات المحروقات و الاراضي و البناء و .... غنا الى ان الشعب المغربي لا يتعلم سوف يصوت لحزب سكيزوفرينيا مرة ثانية فالشعب المغربي لم ينضج سياسيا لا زال مراهقا و خير مثال الانتخابات السابقة
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6
3 - غريب في بلادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:35
ذاهب إلى قبرك ماذا ستقول لله سكتم عن الظلم يا بيجيدي فهذا هو قمة الظلم
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4 - صابر عبد الصبور الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:35
فيلا حلال وابن كيران افتى فتواه تقاعد نسبي حلال وعلى الماجورين حرام.
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5 - saraha raha الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:38
اريد ان افهم كم يدفع كل واحد في هاذ دارت في الشهر حتى يمكن للسيد البكماني شراء فيلا واش 50 مليون اذن من اين لك هذا نحن ليسنا أغبياء ونفهم لعبتكم جيدا لو كنتم في الصين او كوريا لحكمتم على هذه الافعال
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6
6 - مواطنة مغربية للأسف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:39
كلهم راكمو الترواث واشترو العقارات من مال الشعب لك الله يا وطني ولكم يوم تشخص فيه الأبصار لخالقها ولن تنفعكم أموالكم الحرام بشىء
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5
7 - الدار لدار الآخرة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:48
أو بشحال ؟ أو فين ؟ أو شكون جيرانو ؟ الدار لدار الآخرة...آ جاخي...ابني وعلّي سير وخلّي.
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8 - مسلسل طويل... الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:49
بعد اليتيم وقصته بفرنسا و حجاب ماء العينين بعاصمة الأنوار... مرورا ببنكيران وحكاية تقاعده جاء الدور على العثماني و فيلته.villa
هل هذا المسلسل الخاص بأعضاء حزب المصباح لن ينتهي؟ أم أنه طويل الحلقات.
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9 - الورزازي ولد مسمرير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:53
لعتماني شر الفيلا بن كيران شد التقاعد يك حنا لي صوتنا عليهوم معلوم يشريو الفيلا حتى فالفمر بش تعرفو راه السياسة حسن من التجارة والشركة السياسة مفيها ضريبة ولامراجعة السياسة متحتاج راس مال غير ااسنطيحة
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