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كُتّاب وآراء
فتوحات يتيم
الجمعة 25 يناير 2019 - 21:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Abdelghani الجمعة 25 يناير 2019 - 21:23
وزير لم يعش مراهقته بسبب الفقر ... و اﻵن بعد ان امتلأت جيوبه و حسابته البنكية ... حان الوقت كي يعود إلى الزمن الجميل و الصبى و يعيش المراهقة مع مراهقة في سن حفيدته و كما قال خوسيه موخيكا : السلطة لا تغير من الأشخاص ولكنها فقط تكشف حقيقتهم..
2 - %%%% الجمعة 25 يناير 2019 - 21:25
un nom qui va avec sa periode en tant que ministre .
3 - ماروكان الجمعة 25 يناير 2019 - 21:29
ههههههههههههه، لكبيدة أو"سوبرمان الباجدة" والمراهقة المتأخرة و الثالوث المقدس: المال***النساء*** المناصب.
4 - الغرام الجمعة 25 يناير 2019 - 22:02
الغرام ما عندو دواء.أو المراهقة المتأخرة التي أسقطته في الفيلم الغرامي !
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