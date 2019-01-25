24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. العثور على جثة رضيع بالحي الحسني لبرشيد (5.00)

  2. نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)

  3. ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)

  4. الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)

  5. "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | فتوحات يتيم

فتوحات يتيم

الجمعة 25 يناير 2019 - 21:13

محاربة الفقر

محاربة الفقر
أحمد منصور

أحمد منصور
فِيلا حلال

فِيلا حلال
تقاعد بنكيران

تقاعد بنكيران
تحدّي المصباح

تحدّي المصباح
تحدّي 10 سنوات

تحدّي 10 سنوات
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Abdelghani الجمعة 25 يناير 2019 - 21:23
وزير لم يعش مراهقته بسبب الفقر ... و اﻵن بعد ان امتلأت جيوبه و حسابته البنكية ... حان الوقت كي يعود إلى الزمن الجميل و الصبى و يعيش المراهقة مع مراهقة في سن حفيدته و كما قال خوسيه موخيكا : السلطة لا تغير من الأشخاص ولكنها فقط تكشف حقيقتهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - %%%% الجمعة 25 يناير 2019 - 21:25
un nom qui va avec sa periode en tant que ministre .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - ماروكان الجمعة 25 يناير 2019 - 21:29
ههههههههههههه، لكبيدة أو"سوبرمان الباجدة" والمراهقة المتأخرة و الثالوث المقدس: المال***النساء*** المناصب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - الغرام الجمعة 25 يناير 2019 - 22:02
الغرام ما عندو دواء.أو المراهقة المتأخرة التي أسقطته في الفيلم الغرامي !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.