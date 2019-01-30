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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | افتحاص الممتلكات

افتحاص الممتلكات

الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - khaled الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:14
Excellente caricature! Bravo!
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7
2 - سعيد السوسي الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:57
ما عساي ان اقول الا الحمد لله على المحكمة الالاهية فهي من ستنصف الجميع وزير و فقير
اما دار الدنيا فماهية الا امتحان للعالمين
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0
3 - bravo الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:57
جابها لاصقا الرسام bravo. والف bravo.
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1
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