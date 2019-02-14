عيد الحب والفقر

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الحياني الخميس 14 فبراير 2019 - 16:14
أكبر خطر يهدد الشباب المغربي هو حب المادة والتفكير في الرغبة في الهجرة إلى الخارج والعيش في الفقر المدقع .يا لطيف
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-1
2 - سلام الصويري الخميس 14 فبراير 2019 - 16:38
إلى المعلق الحياني ماذا تفعل عندما تسد أمامك الأبواب وتهاجر من القرية بسبب الاهمال وتصبح منكوب وتستقر في هوامش المدن وتصبح لاجئ تلاحظ انعدام دولة الحق والقانون وتعاني من التهميش والحكرة والغربة والمنافسة غير الشريفة وانعدام تكافء الفرص وانهيار منظومة العدالة وترى الثروة والمال والجاه ينعم بها كريع رموز الفساد السياسي والسلطوي بدون حق وتكون مثل 95 في الماءة من المواطنين تخضع لاجراءات مجحفة ووعود وهمية ولغة الخشب والضحك على الذقون والاستهزاء من ذكاء المواطن !!وتفقد الأمل!!!
فما هو في رأيك الحل ؟؟
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11
3 - نورالسعيد الزرموني الخميس 14 فبراير 2019 - 17:11
الحل يا سيد سلام الصويري هو "الحريك "....مع عدم التفريط ف "الكاورية " ...Gawriya....!!!!!
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