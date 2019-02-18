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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | إصلاح منظومة التعليم

إصلاح منظومة التعليم

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ht.brahim الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:44
من له أبناء أو لأقاربه أبناء بإسبانيا و فرنسا، أرجو أن يتصل بهم و يخبرنا بأي لغة يدرس أبناءهم المواد العلمية في كل مرحلة من مراحل التعليم. و شكرا
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2 - المتتبع الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:46
قطاع التعليم بالمغرب يجب اولا ان يكون له مجلس يسكر لمدى طويل على الاقل 25 سنة واي وزير عين في القطاع ما عليه الا السهر على تنفيذ ما سطر له لا ان يطبق برنامج هويته
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3 - شاكر الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:46
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
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4 - العربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:02
واش موجدين شي بديل الحروف العربية مكان xوy و جميع الرموز الرياضية مثلا 2a-ab=0 اتحدى من يدافع عن العربية بهتانا ان يتبث ان ابناءه يدرسون في المدرسة العمومية او الجامعات المغربية مزايدات ﻻ غير
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1
5 - مغربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:03
قطاع التعليم والتربية الوطنية و التكوين يجب تحدث له وزارة سيادية تكنوقراطية على غرار قطاعات الداخلية والأمن و الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية و إبعاده عن التجاذبات والصراعات السياسوية النقابوية الريعية الانتهازية الخبزية......
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3
6 - إلى متى الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:09
كل عام وانتم تتحدثون عن إصلاح منظومة التعليم إلى متى تصلح هذه المنظومة، لا شك أن البعض يريد إصلاح هذه الأخيرة وفق اجندته
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7 - يوسسسسسسف الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:20
كاريكاتير معبر ويختصر بالفعل مشكل التعليم . لان كثرة الآراء والمقترحات والبرامج تلفات الجميع ولا قرار ولا استقرار، قالوها ناس الحكمة '' الوجه المشروك ما عمرو يتغسل".
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