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كُتّاب وآراء
حرب الطرقات
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - البجعدي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:58
غريب أمرنا !!! الرخصة السياقة تباع في كل مدننا لكن نبكون ونشكون من الحوادث
2 - Aya الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:03
حرب واحدة هي التي تقتل انفسنا .وهي حرب التماسيح والفساد وعدم المسؤولية .النهب والاستغلال.هذه الحرب اكثر من الطرقات
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