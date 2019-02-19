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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | حرب الطرقات

حرب الطرقات

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - البجعدي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:58
غريب أمرنا !!! الرخصة السياقة تباع في كل مدننا لكن نبكون ونشكون من الحوادث
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5
2 - Aya الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:03
حرب واحدة هي التي تقتل انفسنا .وهي حرب التماسيح والفساد وعدم المسؤولية .النهب والاستغلال.هذه الحرب اكثر من الطرقات
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