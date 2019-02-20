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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | عيوش والدارجة

عيوش والدارجة

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الملالي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:35
هل يتخيل هذا الشخص يوما ما وزير الخارجية يلقي خطاب في الأمم المتحدة ويقول " وَ بلَ عْيَقَ ؟؟" سؤجابه بما يريد " واش أصاط دخَتلَك الحلوفة ؟؟؟"
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7
2 - حكيمة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:39
غير بصحتك وراحتك البغرير ماعمروا تفاهم مع غربية كلها انت وتكركب مع الدريبا ....ههههههههههههه باي باي.
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8
3 - ماجد واويزغت الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:49
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1
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2
4 - محمد الزموري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:59
رحمك الله ياسي أحمد بوكماخ سلسة إقرأ الإبتداءية لا زالت تعتلي عرش القراءات كلها .
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2
5 - ملاحظ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:06
وهل المعلم مشغول بشأن تعليم ابناء الشعب انه شخص انتهازي يريد فقط مصلحته ولايتي الطوفان بعد دلك والمعلمون مشغولون بإلفاءض والنقابي والدروس الخصوصية والوداديات السكنية والسياسة رؤساء الجماعات برلمانيون يعيشون في الثراء ويضحكون على المغاربة بتعليقاتهم الفيسبوك فلا شغل لهم وولادنا اميين بسببهم ورغم دلك هم يعلمون أبناءهم في المدارس الخاصة المملوكة لهم وابناءنا نحن صعاليك بسببهم
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0
6 - الحق يقال الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:06
عاود تاني رجع بغرير. هذا الوجه المشؤوم لانقبل باقتراحاته ومخططاته المنحرفة ابدا، جميع المغاربة يرفضون بقاءه في أي منصب لأنه نطق بفاحشة لم ينطق بها أي مجوسي في العالم
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