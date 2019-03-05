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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | 8 مارس

8 مارس

الثلاثاء 05 مارس 2019 - 09:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوطنية الثلاثاء 05 مارس 2019 - 10:41
فعلا لا زالت المرأة حبيسة التقاليد رغم كل الجهود التي تبدل في سبيل تمتيعها ببعض الحقوق التي خولها لها الاسلام . فهل ستتخلص النساء البدويات وحتى المتحضرات منهن من اشعال البيت والطبخ يوم 8 مارس اقول لا ثم لا
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2 - محمد الثلاثاء 05 مارس 2019 - 10:52
ما المشكل في أن المرأة تعمل في منزلها؟ افضل 100 مرة من أن تعمل خارجه و تتعرض للتحرش و المدايقات في العمل و خارجه...
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