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كُتّاب وآراء
8 مارس
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 09:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الوطنية الثلاثاء 05 مارس 2019 - 10:41
فعلا لا زالت المرأة حبيسة التقاليد رغم كل الجهود التي تبدل في سبيل تمتيعها ببعض الحقوق التي خولها لها الاسلام . فهل ستتخلص النساء البدويات وحتى المتحضرات منهن من اشعال البيت والطبخ يوم 8 مارس اقول لا ثم لا
2 - محمد الثلاثاء 05 مارس 2019 - 10:52
ما المشكل في أن المرأة تعمل في منزلها؟ افضل 100 مرة من أن تعمل خارجه و تتعرض للتحرش و المدايقات في العمل و خارجه...
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