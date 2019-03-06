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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | إقصاء الريال

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الدنيا الملعونة الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:22
اقول لكم فيقوا من السبات والغباء هؤلاء المحترفين في أوربا رايحين ررررررابحين سواء خسروا أو ربحوا المقابلات والخاسر الأكبر و الحقيقي هم هولاء الدين يضيعون وقتهم في هده التفاهات التي لا تغني ولا تسمع من جوع . هولاء ليهم ملايين الدولارات في حساباتهم تضمن لهم العيش الكريم هم والادهم واحفادهم الموضوع طويل............ غير بردوا علي قلبكم
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2 - ريالي قح الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:28
نحن نساعد المرينغي في الضراء قبل السراء.في الانكسار قبل الانتصار. كنت اتمنى الاقصاء بالامس لانني كنت متأكدا من ان الريال حتى لو تأهل فلن يحقق شيئا.لا يمكن تغطية الشمس بالغربال.علينا جميعا كمدريدستا لاعبين طاقم تقني كادر إداري جمهور سواءا المحلي او الدولي علينا أن نقف وقفة تأمل وانتقاد داتي وتصحيح كل شيئ لننهض من جديد.على جميع عشاق الأبيض ان يفتخروا بناديهم الأفضل .وسنقولها دائما هالا مدريد اي نادا ماس hala Madrid y nada mas
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