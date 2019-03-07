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كُتّاب وآراء
حكومة الإنجازات
الخميس 07 مارس 2019 - 16:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - غيلان قدور الخميس 07 مارس 2019 - 16:30
الحكومة الصورية والوزراء الكومبارس غير خدام الدولة ليس لهم دخل في هذه القرارات والاجراءات فهذه الأشياء يتكفل بها خدام الدولة العميقة والمخزن لا يعترف لا بالحكومة ولا بالبرلمان ولا بالوزراء ولا بالشعب !!
عفاكم لا تحملوا الكومبارس ما ليس بيدهم وفِي قدرتهم !
عفاكم لا تحملوا الكومبارس ما ليس بيدهم وفِي قدرتهم !
2 - mahdi الخميس 07 مارس 2019 - 16:31
استغرب لحال بلادي .احيانا تراودني شكوك هل نحن من البشر ام نحن قطيع غنم يرعى على هوا الراعي إن شاء اطعم وإن شاء كلم العصى .ويل لكم من يوم تخشع فيه الابصار
3 - محايد الخميس 07 مارس 2019 - 16:42
لا تربطني بالحكومة أية علاقة وغير راضي على مردودها .الا أنه في الشق الحقوقي أرى ان تعامل الأمن المغربي مع المظاهرات والاحتجاجات يتسم باللين وضبط النفس لدرجة كبيرة جدا.زرت دول أوروبية عدة في إجازتي ورأيت بأم عيني تعامل الشرطة مع الانفلاتات.يضربون هناك بلا هوادة.ولكم في مظاهرات ما يسمى بالسترات الصفراء اكبر مثال
4 - krimou الخميس 07 مارس 2019 - 16:44
ماشي الحكومة اللي كاتسلخ.... الحكومة غير فوطة تايمسحو فيها يديهوم
5 - بازوبزيز الخميس 07 مارس 2019 - 16:51
لا تلوموا الحكومة. فهي فقط اليد اللتي يصفع بها المخزن الشعب ! المشكل ليس في الحكومة ....
6 - الفردوس الخميس 07 مارس 2019 - 16:58
فعلا انها حكومة الانجازات. وسوف تدخل قاموس گينيس من بابه الواسع. هنيءا.
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