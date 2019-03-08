كل عام وأنتن بخير

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - momo nini السبت 09 مارس 2019 - 00:24
كل عام وأنت بألف خير يا أمي الحبيبة ، و أنت يا أختي الكريمة ، وأنت يازوجتي العزيزة ، وأنت يا ابنتي الغالية ، و أنتن كذلك يانساء بلدتي المحترمات[email protected]
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2 - أحبكن السبت 09 مارس 2019 - 00:38
.وخا المرأة مخلوق واعر الفهم ديالو.راه لا يمكن للرجل أن يعيش بدونها.
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