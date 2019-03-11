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كُتّاب وآراء
أسعار المحروقات
الاثنين 11 مارس 2019 - 19:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مأذبة اللئام الاثنين 11 مارس 2019 - 19:24
المغاربة أصبحوا مثل الأيتام في مأذبة اللئام. لوبي المحروقات يتحد مع حكومة كل همها هو جمع الأموال من جيوب المواطنين... و تكالبو على المغاربة في مشهد تعذيب سادي جماعي للمغاربة و إهانة لمواطنتهم و إنتمائهم لهذا البلد. الحكومة تستخلص 3 دراهم عن كل لتر من المحروقات كضريبة على الدخل TVA و لوبي المحروقات يربح مامعدله 3 دراهم فما فوق عن كل لتر مازوط و بنزين مغشوش و رديئ و غالبا مختلط بالماء. إنه التعذيب الجماعي للمغاربة و حرمانهم من العيش الكريم و المواطنة مثل باقي الشعوب و تأذيبهم على المطالبة بدولة الحق القانون و الحرية و الكرامة و العدل. الغاية هو طحن المواطن المغربي و تكسير كرامته و جعله يفكر في معيشه اليومي بدل التطلع إلى الحرية و المواطنة الحقة و العيش الكريم. هذا الأخير (العيش الكريم) استفرد به بنكيران و الوزراء و البرلملنيبن و علية القوم فقط. حسبنا الله و نعم الوكيل في مفسيدي و مفسدات المغرب
2 - حميد الاثنين 11 مارس 2019 - 19:35
ومعمرو ينزل ممكن يتزاد ولكن باش يتنقص مستحيل
المغرب من مقادرش يتحكم في سعر علاش قام بعملية تحرير
وعارف بأنه كينين لوبيات كبار كيتحكمو في كلشي علاش قام بعملية التحرير إلا لكان الغرد ديالو يزيد الشحمة في ظهر الحلوف
المغرب من مقادرش يتحكم في سعر علاش قام بعملية تحرير
وعارف بأنه كينين لوبيات كبار كيتحكمو في كلشي علاش قام بعملية التحرير إلا لكان الغرد ديالو يزيد الشحمة في ظهر الحلوف
3 - الياس الاثنين 11 مارس 2019 - 19:48
المغاربة هم لي كساهموا في زيادة محروقات ميقدروش ديرو نهار واحد في الاسبوع مستعملوش السيارات من بعد يومين من بعد ثلاثة أيام من بعد غادي نزل ثمن المحروقات. المشكل كلشي كيهضر كندد غير في الفيس بوك في أرض الواقع كلشي شاد نوبة في محطات الوقود.
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