24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- الفعل الثقافي.. التحرك في الركود
- مستشفى في خدمة السجناء بَدَل المواطنين
- أما حان الوقت للتفكير في خلق مجلس عربي أعلى للتعليم؟
- محنة الأمهات العازبات
- التعاقد، منطق مقاولتي بئيس
الفرنسية قزم جهوي والإنجليزية هي اللغة العلمية والعالمية (5.00)
- بوتفليقة يقرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة ويجري تعديلات حكومية - (163)
- الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" - (70)
- تلميح العثماني بـ"تزوير الانتخابات" يثير الغضب في وزارة الداخلية - (68)
- الخادمات الآسيويات في المغرب .. اغتصاب وترويع واحتجاز وتجويع - (53)
- أوريد يلبس جبته القديمة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوتفليقة يمدد الولاية الرابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ADAM الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:24
خلاصة الكلام أقول للشعب الجزائري الشقيق أردتم أخراج بوتفليقة من الباب فعاد أليكم من النافدة بتمديد ولايته الرابعة حالف ما يتفاك مع كرسي السلطة
2 - badr.madrid الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:30
صورة الكاريكاتير معبرة عن نفسها بوتفليقة في قبره اي شبه ميت فوق كرسيه المتحرك .الجيش هو الذي مدد الولاية الرابعة بهذه الطريقه لأنه يعتقد أن الشعب الجزائري الشقيق غبي ولكن ما سيحصل باذن الله لم ينتضروه
3 - ماسين الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:31
هدا النظام ( العسكري ) لا يليق بشباب الجزائر الزمن تطور و العالم يتقدم و الجزائر تتأخر و المسؤولون يكدبون على أنفسهم و على الشعب , الجزاىر لا فلحت كادوال البترول و لا كاالدوال النامية
4 - كريمووووو الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:36
أنه المكر السيء يا سادة وياشعب .. مكر العسكر المهيمن على السلطة .. ولكن الله يمهل ولا يهمل
5 - نور الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:56
فيديو الذي يظهر فيه الرئيس الجزائري بوتفليقة والأخضر ورئيس الأركان مفبرك وان بوتفليقة في ذمة الله وهذه المسرحية ما هي الا اسكات واخماد الحراك الجزائري. الحكومة الجزائرية والجيش أعلنوا تمديد الحكم "لشراء الوقت " لإيجاد مرشح يخدم مصالحهم ...
أيها الأخوة الجزائريون افيقوا واستفيقوا
أيها الأخوة الجزائريون افيقوا واستفيقوا
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5