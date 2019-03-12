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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | بوتفليقة يمدد الولاية الرابعة

بوتفليقة يمدد الولاية الرابعة

الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ADAM الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:24
خلاصة الكلام أقول للشعب الجزائري الشقيق أردتم أخراج بوتفليقة من الباب فعاد أليكم من النافدة بتمديد ولايته الرابعة حالف ما يتفاك مع كرسي السلطة
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2 - badr.madrid الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:30
صورة الكاريكاتير معبرة عن نفسها بوتفليقة في قبره اي شبه ميت فوق كرسيه المتحرك .الجيش هو الذي مدد الولاية الرابعة بهذه الطريقه لأنه يعتقد أن الشعب الجزائري الشقيق غبي ولكن ما سيحصل باذن الله لم ينتضروه
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3 - ماسين الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:31
هدا النظام ( العسكري ) لا يليق بشباب الجزائر الزمن تطور و العالم يتقدم و الجزائر تتأخر و المسؤولون يكدبون على أنفسهم و على الشعب , الجزاىر لا فلحت كادوال البترول و لا كاالدوال النامية
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4 - كريمووووو الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:36
أنه المكر السيء يا سادة وياشعب .. مكر العسكر المهيمن على السلطة .. ولكن الله يمهل ولا يهمل
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5 - نور الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:56
فيديو الذي يظهر فيه الرئيس الجزائري بوتفليقة والأخضر ورئيس الأركان مفبرك وان بوتفليقة في ذمة الله وهذه المسرحية ما هي الا اسكات واخماد الحراك الجزائري. الحكومة الجزائرية والجيش أعلنوا تمديد الحكم "لشراء الوقت " لإيجاد مرشح يخدم مصالحهم ...
أيها الأخوة الجزائريون افيقوا واستفيقوا
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