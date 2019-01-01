الاستهلاك التلفزي

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السبت 25 ماي 2019 - 21:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي غيور السبت 25 ماي 2019 - 21:52
السلام عليكم. نود نفسي نحن قراء هسبريس. ان تقوم جريدة هسبريس الموقرة. بكشف كم الأموال التي تذهب من جيوب المغاربة لهذه القنوات التلفزيونية. كل قناة وعدد الأموال التي تدفع لها. لبت الجهل والعفن للشعب. وشكرا لكم.
2 - م المصطفى السبت 25 ماي 2019 - 22:05
حتى لا نكون عدميين هناك بعض العروض القليلة التي تشد الجمهور لمشاهدتها، وهناك أخرى لا قيمة لها إطلاقا. والكاميرا الخفية في القناتين مجرد لخوى الخاوي ...
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