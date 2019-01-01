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كُتّاب وآراء
العقل والكرة
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - رونالدينيو الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:58
الكرة منفوخة بالريح ولي تبعها يديه الريح....
المدربون يديو الفلوس وأنت دي الشيح...
اللعايبيا يتفطحو فجزر الكناري وأنت تركب على حماري...
المدربون يديو الفلوس وأنت دي الشيح...
اللعايبيا يتفطحو فجزر الكناري وأنت تركب على حماري...
2 - خليلوفيتش الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:05
المشكلة أن الجميع يعرف هذه الحقيقة المرة و لكن دار لقمان باقية على حالها. إذن السؤال المطروح هو أين يكمن الخلل هل فينا كشعب راض بالواقع أم في سياسة دولة تريد أن تبقى الأمور على حالها لانها ترضي جميع الفرقاء السياسيين؟
3 - وجدي مهاجر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:19
العقل يكسبه الرجل السليم و الكرة ملهوم بها الفقير ويحاول العيش على أمل أن يصبح ابنه رياضي كرة قدم ليجلب له المال بطريقة سهلة ولكن مهما يحصل ففي الأخير لا يستطيع ان يبلغ مرتبة الرجل العاقل
4 - مواطن مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:43
يتذكر المغاربة الزيارة التي كأن قد قام بها ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس الى سببتة ومليلية وما أعقبها من ردود الفعل وتنظيم مظاهرة ضخمة بالدار البيضاء سمية مليونية.رفعت شعارات ضد اسبانيا وخوان كارلوس..كانت المظاهرة يوم الأحد ويوم الاربعاء كان دربي إسباني لكرة القدم امتلأت المقاهي عن اخرها...هذا هو العقل المغربي وما فعلت به كرة القدم حتى صارت معيودة عنده
5 - شيبة عكراد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:45
في هذا البلد هناك قطاعات يستقطبان اهتمام بالغ من مختلف الاطراف وهما استغلال الدين واستغلال الكرة فالدين يتهافت عليه مختلف الاطراف واصبح ميدان للريع بامتياز وميدان لقضاء مصالح مادية وتحقيق أهداف سياسية سواء من طرف الدولة او من طرف كل من هب ودب ويستغل بشكل رهيب بتحقيق مآرب دنيوية وكذلك ميدان الكرة فسلطة التحكم تجعله وسيلة رءيسية للتنويم والتخدير في ظل الأزمة الخانقة للبلد ويهرول اليه كذلك مختلف الانتهازيين لما يوفره من مصالح مادية سهلة بدون حساب وجعله وسيلة للتقرب من مصادر القرار والاستفادة من الاموال الهاءلة بدون محاسبة التي وضعت له من طرف الدولة العميقة لتحقيق أهداف سياسية !!
الكرة والدين أسلحة حاسمة في يد الدولة العميقة للسيطرة والتحكم
الكرة والدين أسلحة حاسمة في يد الدولة العميقة للسيطرة والتحكم
6 - bcbc الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:48
نعم انها الحقيقة الى حد بعيد بحيث اعطين الكرة كل مواردنا وذهبت بعقول اغلبية شعبنا حتى فرطنا في المهم الله يردنا الى الصواب امين
7 - مهاجر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:36
إنها الكرة والتي يترأسها الرجل العاقل الذكي ليخطف بها عقول هشة
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