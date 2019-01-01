24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- رياضيون من مغاربة أمريكا يشقّون طريق النجاح
- "فشل سانشيز" يُدخل إسبانيا في مرحلة جديدة من الشك السياسي
- نقابات دولية تنتقد "قانون الإضراب" في المغرب
- الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق للدستور
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (130)
- "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش - (62)
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة" - (53)
- الصمدي يرصد 5 أعطاب تُعيق منظومة التربية والتكوين بالمغرب - (52)
- اسليمي يصف بنكيران بـ"قذافي العدالة والتنمية" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملفات كبرى
الأحد 28 يوليوز 2019 - 08:11