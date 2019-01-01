24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- خبراء يناقشون تحديات الثورة الصناعية الرابعة
- محاكم جهة سوس ماسة تحيي ذكرى عيد العرش
- سارق سيارات المحاميد يقع في قبضة أمن مراكش
- بوح مرّ !؟
- تحدي القصص المثيرة يتوّج المغربي أمين بلفاطمي
فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات (5.00)
محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)
هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي (5.00)
- محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" - (146)
- حكّام الجزائر يقابلون "اليد الممدودة" باحتضان انفصاليي البوليساريو - (106)
- هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي - (79)
- الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء - (74)
- مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جرادة
الخميس 01 غشت 2019 - 08:46