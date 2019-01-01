24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
- مآثر المغرب .. موقع ليكسوس يغوص بالزوار في الأزمنة الغابرة
- باحثون: كوكب ضخم ارتطم بالمشتري منذ زمن بعيد
- الحكومة تتجه إلى تفعيل "نظام التحوط" ضد الارتفاع الكبير للأسعار
- عشرينية تنهي حياتها شنقا ضواحي بومالن دادس
دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء (5.00)
وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)
الحكومة تتجه إلى تفعيل "نظام التحوط" ضد الارتفاع الكبير للأسعار (4.00)
- "جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" - (167)
- مفاجآت في لائحة "الأسود" .. استدعاء 12 محلياً وتاعرابت واليميق - (126)
- دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء - (105)
- الأحزاب تشرع في البحث عن الكفاءات للتجاوب مع خطاب الملك - (89)
- اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المدرب الجديد
السبت 17 غشت 2019 - 08:08