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كُتّاب وآراء
معدّلات الانتحار
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:31
الابتعاد عن الدين و الفراغ الروحي هم أسباب الانتحار إن الشخص المؤمن عند يواجه مشكلة فعليه بالتقرب إلى الله بالذكر والصلاة التي تنهى عن الفحشاء و المنكر و قراءة القرآن الذي فيه شفاء للناس
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