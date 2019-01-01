24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان (5.00)

  2. جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب (5.00)

  3. تحذير إسباني من "تونة سامّة" مهربة إلى المغرب (5.00)

  4. منع مفرقعات عاشوراء يتكسّر على صخرة الجشع وضعف المراقبة (5.00)

  5. تقنية "الفار" في أزيلال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | معدّلات الانتحار

معدّلات الانتحار

الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:17

احضي راسك

احضي راسك
فاجعة السيول

فاجعة السيول
البنية التحتية

البنية التحتية
مصل سم العقارب

مصل سم العقارب
الدخول السياسي والمدرسي

الدخول السياسي والمدرسي
الموظفون الأشباح

الموظفون الأشباح
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:31
الابتعاد عن الدين و الفراغ الروحي هم أسباب الانتحار إن الشخص المؤمن عند يواجه مشكلة فعليه بالتقرب إلى الله بالذكر والصلاة التي تنهى عن الفحشاء و المنكر و قراءة القرآن الذي فيه شفاء للناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.