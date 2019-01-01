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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | التعليم العمومي والخصوصي

التعليم العمومي والخصوصي

الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 08:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسمرير تنغير الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 09:01
التعليم الخصوصي . شركة كتقلب على راس المال وكتستغل العاطلين عن العمل التعليم الخصوصي فية غير الزواق و كتحسب اتمنة لي بغات بلا مراقبة
التعليم العمومي . هي لي قرات المغاربة كاملين غبىر مريضة وعاينة من 2005 وكملوها بالتعاقد حتى تعقدو التلامد
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7
2 - ماريا الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 09:05
ضربوا التعليم العمومي وجعلوه يحتضر ليرفعوا التعليم الخصوصي. لما كان الكل يدرس بالعمومي وكان الخصوصي يتحه اليه من فشل وطرد من العمومي. ومان ابن الوزير يحلس بحانب ابن الفقير انذاك كان التعليم العمومي ناجحا. لكنه الان مستهدف منذ التقاعد الطوعي ونحن نعرف انهم يريدون خوصصة التعليم العمومي .وقد وصلوا إلى مبتغاهم وحعلوه يحتضر. لان همهم هو الربح. ومع ذلك لازالت الرتب الأولى في البكالوريا هم من المدارس العمومية.
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10
3 - الأسعار-المتقاعسون الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 09:13
مصيبة التعليم الخصوصي تتلخص في الأسعار الصاروخية والاثمنة الباهضة للكتب .
أما كارثة التعليم العمومي فتكاد تختصر في الإضرابات العشوائية اللامتناهية من قبل المتقاعسين في غياب الردع بالاقتطاعات للمضربين والطرد لرؤوس الفتنة
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