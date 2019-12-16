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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | فوائد البنك

فوائد البنك

الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - صابر الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:23
اضرار البنك اكثر من فواءده كنبتة هذا الكاريكتير التي تستعمل للتدخين
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2 - در...هم بالمئة هم! الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:58
كل أشياء محرمة غيروا أسمائها ، الخمور أصبحت المشروبات الروحية ، الزنا العلاقات الرضائية ، اللواط عرف المثليين ...والربا سمي بالفوائد !! رغم انه كله خسائر فادحة للمرابين ....
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3 - الحسين الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:07
كتب احد العلماء المعاصرين كتابا سماه فوائد البنوك هي الربا الحرام.
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