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كُتّاب وآراء
جدل الإجهاض
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 08:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ادريس الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 08:42
ياايها الذين آمنوا لاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.
ان كان الجنين يحل قتله لسبب يجيزه الشرع( وزارة الاوقاف وش.إ والنيابة العامة وقاضي الاسرة و...) فلا بأس ان يعلن ذلك في الناس ويختم الحكم بخاتم قضاء الاسرة بموافقة الحامل وابيه ان ظهر له أب .
هكذا يكون تطوير المجتمع وتجاوز الجدت الخاوية
ان كان محرما فعلى مؤسسة قضاء الاسرة وكل المؤسسات العمومية او الخاصة ذات الصلة التدخل لتنشأة المولود رجل من رجال المستقبل .
سالينا.
ان كان الجنين يحل قتله لسبب يجيزه الشرع( وزارة الاوقاف وش.إ والنيابة العامة وقاضي الاسرة و...) فلا بأس ان يعلن ذلك في الناس ويختم الحكم بخاتم قضاء الاسرة بموافقة الحامل وابيه ان ظهر له أب .
هكذا يكون تطوير المجتمع وتجاوز الجدت الخاوية
ان كان محرما فعلى مؤسسة قضاء الاسرة وكل المؤسسات العمومية او الخاصة ذات الصلة التدخل لتنشأة المولود رجل من رجال المستقبل .
سالينا.
2 - الزايدي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 08:47
هل إدا حل المرض بالمريض والموت بالميت حرية شخصية
3 - هم........هم الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 09:08
أتحدى كل من يتعاطف مع ثلاثي :
- ضد زواج القاصرات
- العلاقات الرضائية
- الإجهاض
أن يعطيني اجوبة مقنعة في الحالات التالية:
- بنت قاصرة تمارس مع من هب و دب
- خيانة الزوجة لزوجها او العكس في إطار الرضائية
- حالات الإجهاض المتكررة للقاصرات كيف يتم التعامل معها .
- ضد زواج القاصرات
- العلاقات الرضائية
- الإجهاض
أن يعطيني اجوبة مقنعة في الحالات التالية:
- بنت قاصرة تمارس مع من هب و دب
- خيانة الزوجة لزوجها او العكس في إطار الرضائية
- حالات الإجهاض المتكررة للقاصرات كيف يتم التعامل معها .
4 - مول زرواطة الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 09:08
نقاشاتكم فارغة ، اين التوعية بمخاطر هذه العلاقات اوﻻ ، والسبب الحقيقي لهذا اﻻجهاض !؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الباب المسدود. .
5 - ayoub الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 09:28
أول مرة غادي نعرف بلي القتل كتعتابر حرية شخصية !!!
6 - مغربي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 09:28
القرآن الكريم وضع كل شيء في حياة المسلم الإنسان. لن نخرج عن طاعة الله ورسوله. والمسلمون المغاربة واعون بدلك. أما الكفرة ودعواتهم فمصيرهم جهنم خالدين فيها.
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