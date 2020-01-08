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كُتّاب وآراء
المحروقات
الأربعاء 08 يناير 2020 - 08:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بشير الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:11
هذه الافعى التي خرجت من بيضة2020 سوف تنفث السم الحارق خلال هذه السنة. السم الذي سيحرق جيوب المغاربة. كاريكاتير معبر. الجميع يعترف بأن اثمان المحروقات مبالغ فيها. حتى الحكومة تعترف بذلك. ولا احد يتكلم.
2 - mehdi الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:25
فرنسا تارت واشتعلت عندما قررت فرنسا الزيادة في ثمن المحروقات فاكتوت بنار السترات الصفراء لتتراجع بعد ذالك بل تمكن المواطن الفرنسي من الحصول على حقوق مثل الزيادة في الاجر الادنى ونحن في المغرب صحافتنا واعلامنا مشغولون بدنيا باطمة و اختها لا احد من المواطنون ندد بهده الزيادات الصاروخية المواطن اما خامد واما مبوق عجبا على مغربا منه تغرب الشمس
3 - مخ..لص لوطني ! الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:25
الجميل في خطابات الحكومة الموقرة!! انه ﻻزيادة في المحروقات وﻻ في المواد الغذائية اﻻساسية، لكن في أرض الواقع عليك بالزيادة وانت ساكت ... اﻻ في الخمور والكحول ثمنها مستقرة ، رغم ارتفاع المواد اﻻولية وتكلفة اﻻستراد!! والله المستعان..
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