24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "دهون اللسان" تتسبب في انقطاع النفس أثناء النوم
- مضادات حيوية تساهم في علاج "مرض الخرف"
- سانشير يعد بحكومة إسبانية تتبنى "خطابا واحدا"
- ملتقى الاستثمار بالإمارات يحفز الشركات الناشئة
- هل يحمل بدر هاري ألوان هولندا في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؟
غوتيريس يحذر البوليساريو من اعتراض سباق دولي في الكركرات (5.00)
- "دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين - (159)
- بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة - (87)
- بيد الله: "البام" ضد تيار الإخوان المسلمين .. وأخنوش رجل وطني - (83)
- عصيد: معهد "إيركام" ثورة ثقافية .. وقانون مجلس اللغات "ممسوخ" - (64)
- ألوان الأمازيغ تزين الرباط .. والبرلمان يشهد احتفالات "إيض يناير" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قانون الأمازيغية
الاثنين 13 يناير 2020 - 08:40