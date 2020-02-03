24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار (5.00)

  2. كورونا (5.00)

  3. هكذا يستغل ليفربول "البيانات الضخمة" للفوز بالدوري الإنجليزي (5.00)

  4. "إقصاء شباب البيضاء" يشعل تحضيرات مؤتمر "البام" (5.00)

  5. في البحث عن معاني "التخلف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | استهداف الفئات الهشة

استهداف الفئات الهشة

الاثنين 03 فبراير 2020 - 06:38

كورونا

كورونا
غرق الكتاب

غرق الكتاب
إشاعة كورونا

إشاعة كورونا
الأصالة والمعاصرة

الأصالة والمعاصرة
التجربة البريطانية

التجربة البريطانية
فيروس كورونا

فيروس كورونا
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.