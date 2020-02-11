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مؤتمر حزبي

الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:21

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - !!!!! الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:37
المصلحة الشخصية اوﻻ قبل مصلحة الحزب !! اما مصلحة الوطن والمواطن ﻻ يفهمونها !! من صوت عليكم يستاهل كل ما جرى ويجري له !
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