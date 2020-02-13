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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | تبون وغالي

تبون وغالي

الخميس 13 فبراير 2020 - 08:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - متتبع الخميس 13 فبراير 2020 - 08:51
استنجد غريق بغريق. انتهت اللعبة يا إخواننا. كفاكم مضيعة للوقت
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8
2 - berkanai mokelekh الخميس 13 فبراير 2020 - 09:07
That beautiful bravo كريكاتير راءع راءع وجميل برافو تحياتي شكرًا هيسبرس
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14
3 - مختار الخميس 13 فبراير 2020 - 09:09
هههههه الله يهديهم حتى لين يبقا مركبو واش داير ليه القماط
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6
4 - إلى مالانهاية الخميس 13 فبراير 2020 - 09:13
تبون اردف حبيبه غالي إلى مالا نهاية لكن ليس وحده الذي يتحمل المنحة بل ضحى بلا مقابل بأموال الشعب الجزائري الذي يتظاهر للمطالبة بحقوقه المشروعة لكن تبون أنصت جيدا إلى جمهورية تندوف أكثر من جمهوريته وشعبها
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6
5 - زواقي الخميس 13 فبراير 2020 - 09:19
بئس الحامل و المحمول . هزلت رجلي و عصا الحامل و لن تستطيع إيصال الراكب إلى مبتغاه حتى و إن كانت الطريق معبد فما بالك والحال رمال متحركة .
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9
6 - وجدي الخميس 13 فبراير 2020 - 09:20
أعود بالله واصطبحنا على الله.ما هده الأسماء على الصبح.اليس عندهم مكتب للحالة المدنية يبث في طلبات تغيير الأسماء المزعجة والمحرجة
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3
7 - أستاذة وطنية الخميس 13 فبراير 2020 - 09:21
بعصا مشروخة من الوسط يتكيء تبون عليها حاملا هم البوليزاريو في شخص غالي يظهر عليه العياء الا أنه لم يكل لأنه واحد من حكام الجزائر الذي يدعم قضية محسومة للمغرب لانه كان أذكى منهم حيث عمل على البناء والتعمير وأجرى المياه في صحراء كانت في العهد السابق قاحلة وها هي مجموعة من الدول تفتح قنصلياتها معترفة بشرعية مغربتها
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3
8 - اﻻصم واﻻبكم واﻻعمى ! الخميس 13 فبراير 2020 - 09:36
مرتزقي خان وطنه ودينه وتوكل على مغتصب للحكم ومن بقايا النظام الفاسد السابق المتورط في قضايا فساد كثيرة !! والذي ﻻ حول ولا قوة له !ينفذ التعليمات العسكرية ، ﻻ حنكة سياسية وﻻ إقتصادية وﻻ إجتماعية !!
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9 - Khalid ziati الخميس 13 فبراير 2020 - 09:40
en va gagner
vive maroc vive le roi Mohamed 6
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10 - abdo agadir الخميس 13 فبراير 2020 - 09:44
أف شحال ثقيل أغالي لكن كولشي رخيص لما شديت الرءاسة نموت على قبلك حتى نولي بحال بوتفليقة راه وصاني عليك نهزك حتى نطيحوا بجوجنا إن شاء الله .
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