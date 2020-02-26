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كُتّاب وآراء
الرقم الأخضر
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - راحل عدو الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:51
الاستهزاء من ذكاء المواطنين ويوهمون ان الرشوة الوحيدة هي تلك 20 درهم او 100 درهم التي تعطى في باب الادارة !!
ويحاولون تغييب الرشوة الحقيقية التي تمرر بها الصفقات وتنهب بها الميزانيات والتي تودع في حسابات بالخارج والتي تهرب بها القروض والتي تفشل بها المشاريع وهي تعد بالملايير وحتى بالعملة الصعبة !! يقوم بها رموز السلطة والسياسة في الفنادق الوفيرة والمنتجعات الباذخة ووراء ستار مكاتب الوزارات والادارات العامة !!
ويحاولون تغييب الرشوة الحقيقية التي تمرر بها الصفقات وتنهب بها الميزانيات والتي تودع في حسابات بالخارج والتي تهرب بها القروض والتي تفشل بها المشاريع وهي تعد بالملايير وحتى بالعملة الصعبة !! يقوم بها رموز السلطة والسياسة في الفنادق الوفيرة والمنتجعات الباذخة ووراء ستار مكاتب الوزارات والادارات العامة !!
3 - mouss الأربعاء 26 فبراير 2020 - 09:03
لا حول ولا قوة الا بالله....اقول بالخط العريض تعليقا على فحوى الكاريكاتور الرائع الهادف *الطبع يغلب التطبع * الله يرد بنا
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