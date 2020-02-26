24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  2. "مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)

  3. "حجّ رئيسة المحمدية" يطلق موجة "سخرية رقمية" (5.00)

  4. فضاء سيدي بوغابة يقاوم سلبيات الزمان والإنسان (5.00)

  5. بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | الرقم الأخضر

الرقم الأخضر

الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:35

كورونا بإيطاليا

كورونا بإيطاليا
هجرة الأدمغة

هجرة الأدمغة
فيروس كورونا

فيروس كورونا
الفقيه بوليف

الفقيه بوليف
المناصب العليا

المناصب العليا
20 فبراير

20 فبراير
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - راحل عدو الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:51
الاستهزاء من ذكاء المواطنين ويوهمون ان الرشوة الوحيدة هي تلك 20 درهم او 100 درهم التي تعطى في باب الادارة !!
ويحاولون تغييب الرشوة الحقيقية التي تمرر بها الصفقات وتنهب بها الميزانيات والتي تودع في حسابات بالخارج والتي تهرب بها القروض والتي تفشل بها المشاريع وهي تعد بالملايير وحتى بالعملة الصعبة !! يقوم بها رموز السلطة والسياسة في الفنادق الوفيرة والمنتجعات الباذخة ووراء ستار مكاتب الوزارات والادارات العامة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - alami الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:58
انا لله وانا اليه راجعون
فيلم هندي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - mouss الأربعاء 26 فبراير 2020 - 09:03
لا حول ولا قوة الا بالله....اقول بالخط العريض تعليقا على فحوى الكاريكاتور الرائع الهادف *الطبع يغلب التطبع * الله يرد بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.