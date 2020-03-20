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  1. الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)

  2. الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)

  3. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  4. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  5. هذه حقيقة "براءة اختراع" معهد باستور لفيروس "كورونا" المستجد (5.00)

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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | الفن والكرة ضد كورونا

الفن والكرة ضد كورونا

الجمعة 20 مارس 2020 - 08:45

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