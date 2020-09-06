24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- فيصل الحليمي ينتهي من إخراج فيلمه "15 يوم"
- هذه معايير مشاركة المغرب في تجارب اللقاح الصيني ضد "كورونا"
- مرضى "كوفيد-19" يشكون غياب الأطباء وآلات التنفس الاصطناعي
- الإثراء غير المشروع
- صرخة ساكنة أولاد هبري
هذه معايير مشاركة المغرب في تجارب اللقاح الصيني ضد "كورونا" (5.00)
جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)
المدرسة في زمن "كوفيد-19" .. "التباعد الجسدي" وتقويم التعلّمات (5.00)
المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (3.00)
- تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة - (90)
- ضمان التّعقيم وتفادي الاكتظاظ .. "تحدّيات حارقة" تواجه أمزازي - (81)
- السلاوي يُهدد بالاستقالة عند وجود "تدخل سياسي" في لقاح كورونا - (69)
- المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (66)
- خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإثراء غير المشروع
الأحد 06 شتنبر 2020 - 08:02