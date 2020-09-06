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  2. جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)

  3. النقاش حول التعليم بين الدولة والمجتمع (5.00)

  4. المدرسة في زمن "كوفيد-19" .. "التباعد الجسدي" وتقويم التعلّمات (5.00)

  5. المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (3.00)

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الإثراء غير المشروع

الأحد 06 شتنبر 2020 - 08:02

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