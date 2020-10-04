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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | خيوط جزائرية

خيوط جزائرية

الأحد 04 أكتوبر 2020 - 08:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عزيز الأحد 04 أكتوبر 2020 - 08:47
هي فقط صورة ....صراحة الكاريكاتير معبر جدا يعكس خيال و ثقافة الفنان ديالنا السي بو علي تبارك الله عليك أخي
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2 - riduan الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:04
خيوط جزائرية. مقص مغربي مقص مغربي
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3 - الصحراوي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:09
صورة جد معبرة على خبث حكام المرادية وتلاعبهم بالصحراويين
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4 - بنكيران الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:09
هذه الإستفزازات من طرف البوليزاريو هي بالطبع من توجيهات الجزائر التي تنطلق منها الميليشيات المسلحة. فتكرارها لمرات عديدة مع اقتراب شهر أكتوبر يبقى من بين السبل الوحيدة للظهور للعيان كما أن قلة نجاعتها تدفع لتضخيمها يوما عن يوما وهذا يعني أن الجزائر ستتخطى لا ريب خطوة الإندفاع في الحرب مستقبلا.
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5 - الوطنية الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:33
الجزائر تغطي على مشاكلها الداخلية ورفض الشعب لحكم الجيش بتوجيه العداء للمغرب عبر مجموعة من الوسائل سواء بالدعم او احتضان الانفصاليين او تحريضهم... ولكن يمكرون لكن الله خير الماكرين يتولاهم في افعالهم
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6 - Mohammed الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:45
البولزاريو تتحكم فيها الجزائر والجزائر من يتحكم فيها
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7 - حداوي مغربي مغربي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:10
الجزائر سخرت كل امكانياتها لمساندة صنيعتها....نلاحظ أن الاحزاب السياسية والمجتمع المدني عندنا جد مقصرين في التصدي لأعداء وحدتنا الترابية...تحية وطنية صادقة لكل واحد من أفراد قواتنا المسلحة الملكية.
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8 - DONMOSQUITO الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:30
قد نتحدث عن الخيوط لما تكون المكائد تدبر في الخفاء . أما النظام الجزائري فهو يناور نهارا جهارا ،
على كل الأصعدة من أجل معاكسة المغرب، ولا يخفي مطامحه في إنشاء دويلة وهمية سهلة الابتلاع في الصحراء المغربية وقد وصل به الأمر إلى تسخير كل ثروات البلاد من أجل ذالك في حين يضطر شباب الجزائر إلى امتطاء قوارب
الموت بحثا عن عيش أفضل.
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9 - فكرة معقولة!!!؟ الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:37
للمغرب عائدات الفوسفاط والمعادن وغيرها فكان بالأحرى فتح المجال لجميع المغاربة توسيع تنقلهم بالصحراء المغربية وخاصة منطقة الكركرات ومناطقها المجاورة لاعمارها وخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة ورواج تجاري مع دعمهم ماديا للاستقرار بالحدود وموازاة مع إنشاء ميناء وطرق وشركات للانتاج، لسد الباب على أعداء الوطن للاستيطان بها ومعاكسة وحدتنا الترابية، لأن اول خط للدفاع عن حدود الوطن هم المغاربة العاديون لذلك يجب الانتشار يا مغاربة في جميع مناطق البلاد، وديما مغرب
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