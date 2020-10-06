يوم المعلّم

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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 23:26

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1 - فرانز كافكا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 23:44
انا احتج
انت تحتج ، تحتجين
هو يحتج ، هي تحتج
نحن نحتج
انتم تحتجون ، انتن تحجتن
هم يحتجون ، هم يحتجن

الكل يحتج .... و هنا الكثير من الناس لا وقت لهم حتى للإحتجاج لأنهم مشغولون بربح قطعة خبز حافي يقدمونها لأطفالهم
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