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كُتّاب وآراء
يوم المعلّم
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 23:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - فرانز كافكا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 23:44
انا احتج
انت تحتج ، تحتجين
هو يحتج ، هي تحتج
نحن نحتج
انتم تحتجون ، انتن تحجتن
هم يحتجون ، هم يحتجن
الكل يحتج .... و هنا الكثير من الناس لا وقت لهم حتى للإحتجاج لأنهم مشغولون بربح قطعة خبز حافي يقدمونها لأطفالهم
انت تحتج ، تحتجين
هو يحتج ، هي تحتج
نحن نحتج
انتم تحتجون ، انتن تحجتن
هم يحتجون ، هم يحتجن
الكل يحتج .... و هنا الكثير من الناس لا وقت لهم حتى للإحتجاج لأنهم مشغولون بربح قطعة خبز حافي يقدمونها لأطفالهم
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