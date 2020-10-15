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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | كاريكاتير اليوم | برلماني بِيليكي

برلماني بِيليكي

الخميس 15 أكتوبر 2020 - 08:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - من خارج الوطن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 08:29
الفقير و الموظف البسيط راه يخدم على البرلماني باش هاد الأخير ياخدها بيليكي هاد هي السيبا
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16
2 - karim الخميس 15 أكتوبر 2020 - 08:31
صعب على من اعتاد واستفاد من سياسة الريع ان تفطمه منها؛ لانه يخيل له انه من حقه، في حين هو يقتات من قوت المساكين. الله غالب
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3 - راي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 08:39
ياك نتا اللي جيتي كنطلب نصوتو عليك بيليكي ...
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16
4 - متتبع الخميس 15 أكتوبر 2020 - 08:54
من الذي قال لك ترشح. نهب المال العام أجور سمينة وتعويضات وهواتف وبنزين ومبيت في الفنادق 5نجوم. تدافع عن الريع وتقول المرجعية الاسلامية.موعدنا 2021.عندك دور وتطلب باش تبقى في السلطة.
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3
5 - الحقيقة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 09:01
السيد بليكي يقول بأن الشعب أراد له أن يشتغل بليكي ونسي بأن أكثر من نصف الشعب كيخدم بليكي
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