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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مغاربة العالم | الوزير بنعتيق يقرب "محافظتي" من مغاربة العالم

الوزير بنعتيق يقرب "محافظتي" من مغاربة العالم

الوزير بنعتيق يقرب "محافظتي" من مغاربة العالم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:02

من المرتقب أن يوقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوم الخميس 28 دجنبر، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

الاتفاقية، وهي عبارة عن حملة إعلامية تحسيسة لفائدة مغاربة العالم حول برنامج "محافظتي"، تروم التعريف بالخدمات التي تقدمها الوكالة والحث على الاستفادة منها، خصوصا الخدمات الإلكترونية؛ "وذلك إعمالا للتوجيهات الملكية إلى العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج وتحسين وتقريب الخدمات المقدمة إليهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مهاجر حاءير الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:24
كيف تفسرون للمستثمرين مغاربة العالم اشكاليات الشراء او البيع في الشياع قطعة ارضية محفظة؟ لكم واسع النظر.
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6
2 - م المصطفى الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:40
هذه هي احدى الملفات المتعددة التي كانت الجالية المغربية تنتظر من وزارة الجالية الاشتغال عليها.
ونرجو كجالية مغربية أن تكون هذه البادرة بداية للتجاوب مع مطالبها وتطلعاتها ...
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8
3 - نوح الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:00
ديرو لينا بعدا غي شي مرحاض نقي في القنصلية في ليون.
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13
4 - عبد الرحمان الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:16
السلام عليكم
المرجو من السيد الوزير ان يُحدو حدو تونس في عقد اتفاقيات مع الدول المستضيفة للمهاجرين المغاربة في مجال التقاعد حيت المواطن التونسي يستفيد من ايّام عمله سواء المسجلة في بلده أو خارجها.
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7
5 - ben lebsir الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:05
اثمنى ان تكون الفكرة جدية ليس فقط خبر للاعلام فقط كما العادة انا وبعض الاخوة في المهجر اشترينا بعض البقعة في الدراركة التابعة لاكادير للاسف هناك سماسرة من هنا وهناك يتعاونون بينهم السلطة والمحافة والمندوبية يخبروننا ان الملك غابوي للاسف لكن هده الايام بفضل محسن زودنا بالخريطة لسنة 1928 التي تين ان الملك بعيد على الحدود الغبوي المهم هنا من سينصفنا امام هده المافيا واعداء الوطن صاحب الجلالة ينادي لكن هناك اناس يستعملون السلطة ضد الوطن والمواطن الله يهديهم
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6 - محمود الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:31
نطلب من صاحب الجلالة ان يتذخل لتسوية وضعيتنا لن نجد من اي من المسوؤلين بالعمران في البيضاء بتسوية ملفاتنا من اجل تحفيظ منازلنا منذ 1980 بالبرنوصي حي امال و حي طارق و حي المنصور و حي كثافة فالمرجوا تسوية وضعيتنا تعبنا مع المسوؤلين وكل وثاءق موجودة لاتخصنا سوى شهادة من العمران هناك اختلالات كثيرة من موظفي هذا الفرع كل مرة يعطونا وعود كاذبة الى يومنا هذا انشري هسبريس ولك الشكر .
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