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كُتّاب وآراء
الوزير بنعتيق يقرب "محافظتي" من مغاربة العالم
من المرتقب أن يوقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوم الخميس 28 دجنبر، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
الاتفاقية، وهي عبارة عن حملة إعلامية تحسيسة لفائدة مغاربة العالم حول برنامج "محافظتي"، تروم التعريف بالخدمات التي تقدمها الوكالة والحث على الاستفادة منها، خصوصا الخدمات الإلكترونية؛ "وذلك إعمالا للتوجيهات الملكية إلى العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج وتحسين وتقريب الخدمات المقدمة إليهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ونرجو كجالية مغربية أن تكون هذه البادرة بداية للتجاوب مع مطالبها وتطلعاتها ...
المرجو من السيد الوزير ان يُحدو حدو تونس في عقد اتفاقيات مع الدول المستضيفة للمهاجرين المغاربة في مجال التقاعد حيت المواطن التونسي يستفيد من ايّام عمله سواء المسجلة في بلده أو خارجها.