الوزير بنعتيق يقرب "محافظتي" من مغاربة العالم

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يوقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوم الخميس 28 دجنبر، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

الاتفاقية، وهي عبارة عن حملة إعلامية تحسيسة لفائدة مغاربة العالم حول برنامج "محافظتي"، تروم التعريف بالخدمات التي تقدمها الوكالة والحث على الاستفادة منها، خصوصا الخدمات الإلكترونية؛ "وذلك إعمالا للتوجيهات الملكية إلى العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج وتحسين وتقريب الخدمات المقدمة إليهم".