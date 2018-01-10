طالبة مغربية تستفيد من منحة مؤسسة إسبانية

مُتابعة من خالد ملوك

قدمت المؤسسة الإسبانية "نساء من أجل أفريقيا" منحة للطالبة المغربية هاجر حدو، لمدة ستة أشهر، بغية مساهمتها في مشروع بحث علمي بمعهد الهيدرولوجيا البيئية، التابع لجامعة "Cantabria" الإسبانية.

ووفق ما صرح به ثيسار ألباريث، الأستاذ المشرف على المشروع مدير مجموعة الهندسة الهيدروليكية، لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن الطالبة المغربية هاجر ستقوم بإعداد دراسة بشأن النماذج الهيدروليكية لحساب مخاطر الفيضانات والتنمية الحضرية.

وقال الباحث الإسباني ألباريث إن "الهدف من وراء هذا البحث الأكاديمي يتجلى في اقتراح منهجية جديدة تنطبق على النمو المستدام للمدن الناشئة في البلدان النامية، عبر إيجاد طرق للتخفيف من المخاطر الطبيعية والمساهمة في التنمية الحضرية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن المنحة ستوفر مزيدا من الخبرة للشابة المغربية، البالغة من العمر 24 عاما، وستفتح المجال للمهتمين من أجل التحاقهم بالمعهد، مبرزا أن هاجر قاربت، في بحثها لنيل شهادة الماستر بجامعة محمد الأول بوجدة، موضوع الفيضانات في المناطق الحضرية المغربية.

وتأمل هاجر، المستفيدة الأولى من المنحة، وهي الحاصلة على الجائزة السنوية التي تسلمها وحدة الماستر المتخصص في المجال البيئي والهندسة المدنية بجامعة محمد الأول، في إمكانية استثمار المهارات التي ستكتسبها بالجارة الشمالية لمدة ستة أشهر عند عودتها إلى أرض الوطن.