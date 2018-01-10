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الرئيسية | مغاربة العالم | طالبة مغربية تستفيد من منحة مؤسسة إسبانية

طالبة مغربية تستفيد من منحة مؤسسة إسبانية

طالبة مغربية تستفيد من منحة مؤسسة إسبانية
مُتابعة من خالد ملوك
الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:50

قدمت المؤسسة الإسبانية "نساء من أجل أفريقيا" منحة للطالبة المغربية هاجر حدو، لمدة ستة أشهر، بغية مساهمتها في مشروع بحث علمي بمعهد الهيدرولوجيا البيئية، التابع لجامعة "Cantabria" الإسبانية.

ووفق ما صرح به ثيسار ألباريث، الأستاذ المشرف على المشروع مدير مجموعة الهندسة الهيدروليكية، لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن الطالبة المغربية هاجر ستقوم بإعداد دراسة بشأن النماذج الهيدروليكية لحساب مخاطر الفيضانات والتنمية الحضرية.

وقال الباحث الإسباني ألباريث إن "الهدف من وراء هذا البحث الأكاديمي يتجلى في اقتراح منهجية جديدة تنطبق على النمو المستدام للمدن الناشئة في البلدان النامية، عبر إيجاد طرق للتخفيف من المخاطر الطبيعية والمساهمة في التنمية الحضرية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن المنحة ستوفر مزيدا من الخبرة للشابة المغربية، البالغة من العمر 24 عاما، وستفتح المجال للمهتمين من أجل التحاقهم بالمعهد، مبرزا أن هاجر قاربت، في بحثها لنيل شهادة الماستر بجامعة محمد الأول بوجدة، موضوع الفيضانات في المناطق الحضرية المغربية.

وتأمل هاجر، المستفيدة الأولى من المنحة، وهي الحاصلة على الجائزة السنوية التي تسلمها وحدة الماستر المتخصص في المجال البيئي والهندسة المدنية بجامعة محمد الأول، في إمكانية استثمار المهارات التي ستكتسبها بالجارة الشمالية لمدة ستة أشهر عند عودتها إلى أرض الوطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - معيزو الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:20
كون كانت مغنية كون طلاونا بها الاعلام المغربي الخاوي
كونها طالبة لا اخد يحرك ساكنا شكرًا هسبريس علا هده الالتفاتة المحترمة
والله يعطينا وجه الرباط
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34
2 - ilyas الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:40
إلى الأخت هاجر لا ترجعي إلى المغرب إلا إلى عندك باك صاحبي،ويمكن أن تجدي عمل براتب محترم، إبحتي عن دكتوراه،أو ماستر أخر في نفس التخصص،في جامعات إسبانيا،هنا الباحتين لهم قيمة،أعرف صديق لي في 2005 كان يقوم بأبحاث مخبرية لتطوير اللوائح الشمسية بجامعة فالنسيا،تحت إشراف شركة مختصة في الطاقة الشمسية. في مرحلة التكوين كان يربح 1100 يورو شهرية،أنا فالمغرب كنت أسحب منحة 650 درهم لكل 3 أشهر،الحمد لله تابعت دراستي ببرشلونة والأن الأمور بخير،ولا أفكر فالعودة للمغرب فالأمد القصير،صعب جدأ التأقلم مع الفوضى.
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16
3 - اماني الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:24
الحمد لله(لسه الدنيا بخير ).مثل هذه النماذج تشرفنا كمغاربة...أدعوك باستثمار خبرتك و طاقتك لما فيه خير لوطنك ..وفقك الله
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10
4 - Julia الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:46
Bravo ma chérie très fière de toi
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