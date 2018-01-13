إيقاف متهمين بإحراق ستيني مغربي في إيطاليا

مُتابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر الشرطة الإيطالية من تحديد هوية المتهمين بقتل مسن مغربي يعيش مشردا في الشارع العام، بعدما أقدما على إضرام النار بشكل متعمد في السيارة التي كان يوجد بداخلها.

ووفق ما أوردته صحيفة "Arena di Verona" الإيطالية فإن الموقوفين، أحدهما عمره 13 سنة والآخر 17 عاما، أقرا بارتكابهما جريمة إحراق المغربي أحمد فضيل، فيما قال أحدهما إنه كان فقط يمزح، ولم يكن ينوي قتل الرجل العجوز، البالغ من العمر 64 عاما.

وصرح شاهد عيان، يدعى جينو كابو، لمحطة تلفزيونية إيطالية، بأنه رأى بأم عينيه كيف التهمت ألسنة اللهب جسد المغربي في مشهد فظيع للغاية، مضيفا أن "مشاهدة شخص يموت بهذه الطريق أمر بشع".

وكانت الحادثة قد استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية لمدينة فيرونا، الواقعة في الجزء الشمالي من إيطاليا، التي كثفت جهودها لإيقاف المتورطين في هذه الواقعة البشعة، التي خلفت حزنا شديدا لدى ساكنة المنطقة المعروفة بهدوئها.