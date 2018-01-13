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كُتّاب وآراء
إيقاف متهمين بإحراق ستيني مغربي في إيطاليا
تمكنت عناصر الشرطة الإيطالية من تحديد هوية المتهمين بقتل مسن مغربي يعيش مشردا في الشارع العام، بعدما أقدما على إضرام النار بشكل متعمد في السيارة التي كان يوجد بداخلها.
ووفق ما أوردته صحيفة "Arena di Verona" الإيطالية فإن الموقوفين، أحدهما عمره 13 سنة والآخر 17 عاما، أقرا بارتكابهما جريمة إحراق المغربي أحمد فضيل، فيما قال أحدهما إنه كان فقط يمزح، ولم يكن ينوي قتل الرجل العجوز، البالغ من العمر 64 عاما.
وصرح شاهد عيان، يدعى جينو كابو، لمحطة تلفزيونية إيطالية، بأنه رأى بأم عينيه كيف التهمت ألسنة اللهب جسد المغربي في مشهد فظيع للغاية، مضيفا أن "مشاهدة شخص يموت بهذه الطريق أمر بشع".
وكانت الحادثة قد استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية لمدينة فيرونا، الواقعة في الجزء الشمالي من إيطاليا، التي كثفت جهودها لإيقاف المتورطين في هذه الواقعة البشعة، التي خلفت حزنا شديدا لدى ساكنة المنطقة المعروفة بهدوئها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
ولله عيب وحشوما هادشي كان وقع لشي مواطن من الغرب لأقامو الدنيا وممكن ان تصل الى العدوان العسكري ،تذكرت موت الطالب ريجيني الايطالي في مصر ،ردت عليهم إيطاليا بالعقوبات الاقتصادية و جلبت وزراء مصريين الى برلمان الايطالي و فرض محققين من الشرطة الأيطالية لتقديم تقرير الوفاة وحرب الاعلام لم يستطع اي إعلامي من اْبواق النظام المصري ان يقوم ولو برد شفوي غير رسمي .
الاه يرحم السيد المغربي اما الدولة المغربية فهي ضعيفة امام إيطاليا والى متى سنبقى هكذا ،حسبنا الله ونعم الوكيل في الساسة و الحكام
المهم التوعية لمن هم في نفس الظروف والله يحسن الهوان. وقدر الله وما شاء فعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شكرا هسبريس.
عندكر.ان.المغرب.ضعيف.امام.اطاليا.فءني.لتءشاطرك.الرءي.
لنتريث.فلمغرب.له.دبلماسية.قوية.وسيكون.لا.محالة.الرد.مناسبا.
العظام وهذا مع وقع لهؤلاء الوحوش الإيطاليين مع مسن مغربي بريئ.
اما ان نقول لو كان ايطاليا تعرض لنفس الاعتداء في المغرب لقامت القيامة هذا فعلا صحيح لان الدوله الايطاليه تعطي اهميه قصوى لمواطنيها اينما وجدو. عكس الدولة المغربية التي مواطنيها عندها زايد ناقص. ولكن هذا يبقى مسألة مدى احترام دولة لمواطنيها فقط. والبتالي لا علاقة للغرب بمأساتنا. والسلام
اسبانيا وفرنسا توفر مستشفياتها مجانا للمتشردين من من هاجرا دولكم الرحيمة والممتازة... والكنيسة تعطيهم اللباس والأكل مجانا. ماذا وفرتم أنتم للمهاجرين بالمجان؟
الجريمة موجودة في كل مكان، وضحايا العمليات الارهابية المميتة الذي قام بها المسلمون في أوربا تعد بالمئات وضحايا العنصرية المميتة اتجاه المسلمين لا تتعدى العشرات.
اذن من هو العنصري؟
وبدل التعميم ونعت الآخرين بالعنصرية، أنظروا لتصرفاتكم مع الأفارقة. وكيف يتصرف الخليجيون مع المهاجرين، وكيف يتصرف اللبنانيين مع السوريون اخوانهم.
أمة لا تنفع في شيء، الأوروبيون صعاب عليكم توصلوا حتى 1% من انسانيتهم.
أنا أعيش بينهم وأفضلهم على العيش بين المسلمين.