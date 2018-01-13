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الرئيسية | مغاربة العالم | إيقاف متهمين بإحراق ستيني مغربي في إيطاليا

إيقاف متهمين بإحراق ستيني مغربي في إيطاليا

إيقاف متهمين بإحراق ستيني مغربي في إيطاليا
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 13 يناير 2018 - 13:15

تمكنت عناصر الشرطة الإيطالية من تحديد هوية المتهمين بقتل مسن مغربي يعيش مشردا في الشارع العام، بعدما أقدما على إضرام النار بشكل متعمد في السيارة التي كان يوجد بداخلها.

ووفق ما أوردته صحيفة "Arena di Verona" الإيطالية فإن الموقوفين، أحدهما عمره 13 سنة والآخر 17 عاما، أقرا بارتكابهما جريمة إحراق المغربي أحمد فضيل، فيما قال أحدهما إنه كان فقط يمزح، ولم يكن ينوي قتل الرجل العجوز، البالغ من العمر 64 عاما.

وصرح شاهد عيان، يدعى جينو كابو، لمحطة تلفزيونية إيطالية، بأنه رأى بأم عينيه كيف التهمت ألسنة اللهب جسد المغربي في مشهد فظيع للغاية، مضيفا أن "مشاهدة شخص يموت بهذه الطريق أمر بشع".

وكانت الحادثة قد استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية لمدينة فيرونا، الواقعة في الجزء الشمالي من إيطاليا، التي كثفت جهودها لإيقاف المتورطين في هذه الواقعة البشعة، التي خلفت حزنا شديدا لدى ساكنة المنطقة المعروفة بهدوئها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع السبت 13 يناير 2018 - 13:30
كانا يردون ان يمزحو معه فادرمو النار في السيارة التي كان يسكنها .....فِيهْ سفالة اكثر من كده
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41
2 - الفاشية الهتليرية السبت 13 يناير 2018 - 14:12
لا اجد تعليقات كثيرة ناس الانتقادات مارئيكم بتصرفات الغرب !! يحرقون مغربيا ستينيا حتى الموت بدماء بارد لا بل قال احدهم انه كان فقط يمزح !
ولله عيب وحشوما هادشي كان وقع لشي مواطن من الغرب لأقامو الدنيا وممكن ان تصل الى العدوان العسكري ،تذكرت موت الطالب ريجيني الايطالي في مصر ،ردت عليهم إيطاليا بالعقوبات الاقتصادية و جلبت وزراء مصريين الى برلمان الايطالي و فرض محققين من الشرطة الأيطالية لتقديم تقرير الوفاة وحرب الاعلام لم يستطع اي إعلامي من اْبواق النظام المصري ان يقوم ولو برد شفوي غير رسمي .
الاه يرحم السيد المغربي اما الدولة المغربية فهي ضعيفة امام إيطاليا والى متى سنبقى هكذا ،حسبنا الله ونعم الوكيل في الساسة و الحكام
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33
3 - farid roma السبت 13 يناير 2018 - 14:19
لصاحب التعليق الاول: هم لازالو أطفال قاصرين ويمكن أن يزلهم الشيطان ويفعلوا اكتر من هذا... هو مجرد لعب بالنسبة لهم. ثم يدركون الورطة من بعد فوات الأوان. لكن السؤال الجدي هنا هو أن أخانا في الله رحمه الله لو التجأ إلى المساعدين الاجتماعيين في المنطقة ما كانوا ليتركوه ينام في الشارع ... وسوف يؤمنون له المسكن والماكل والملابس أيضا. ربما لا يعرف القانون جيدا أو لا يريد الذهاب لأحد...
المهم التوعية لمن هم في نفس الظروف والله يحسن الهوان. وقدر الله وما شاء فعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شكرا هسبريس.
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-30
4 - عبدالسلام السبت 13 يناير 2018 - 14:29
رحم.الله.المغربي.ورحم.الله.كافة.المسلمين.في.بقاع.الارض.
عندكر.ان.المغرب.ضعيف.امام.اطاليا.فءني.لتءشاطرك.الرءي.
لنتريث.فلمغرب.له.دبلماسية.قوية.وسيكون.لا.محالة.الرد.مناسبا.
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-21
5 - متأمل السبت 13 يناير 2018 - 14:30
العنصرية تعمي أصحابها حتى تجعلهم يفقدون صوابهم وإنسانيتهم فيصيرون مثل الكلاب التي تنهش
العظام وهذا مع وقع لهؤلاء الوحوش الإيطاليين مع مسن مغربي بريئ.
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12
6 - ابن سوس المغربي السبت 13 يناير 2018 - 14:55
للأسف بعض المغاربة يرضون بعيشة الذل في الغربة وفي بلدهم بالأساس يذهبون بعقول فارغة لا تعليم لا تكوين لا وعي لا هدف سوى التسول البحث عن العيش دون تعب مخدرات فساد خمور زهو و البحث عن الملذات الفارغة يريدون العيش فابور سرقة تسول تشرد حالة يرثى لها لا نظافة لا رياضة لا شكل لا هندام و كأنهم قادمون من العصور الغابرة يشوهون سمعة شعبهم وطنهم و بأفعالهم الغير حضارية يجعلون الشعوب المتحضرة تكرههم و ها النتيجة امامنا تشرد و قتل لا هم ربحو ولا هم عاشو عيشة بكرامة
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15
7 - Amir السبت 13 يناير 2018 - 15:26
لا يمكن اتهام الغرب باكمله عما قاما به مراهقين اثنين. يجب ان نكون واقعيين. هذه حادثه ماساويه ولكن منعزلة في الوقت وفي المكان علما ان ملايين من المهاجرين يعيش هناك ومن بينهم نسبه كبيرة من المغاربة.
اما ان نقول لو كان ايطاليا تعرض لنفس الاعتداء في المغرب لقامت القيامة هذا فعلا صحيح لان الدوله الايطاليه تعطي اهميه قصوى لمواطنيها اينما وجدو. عكس الدولة المغربية التي مواطنيها عندها زايد ناقص. ولكن هذا يبقى مسألة مدى احترام دولة لمواطنيها فقط. والبتالي لا علاقة للغرب بمأساتنا. والسلام
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10
8 - بصراحة السبت 13 يناير 2018 - 15:39
رحمه الله هذا الرجل المغربي . أولا هذا المهاجر المغربي لو كان بلده بيوفر له كل ظروف العيش الكريم لما هاجر بلده تانيا الدولة المغربية لا تعطي قيمة لمواطنيها داخل الدولة فما بالك خارجها الذين هم بالنسبة لها بقرة حلوب ومصدر لجلب العملة الصعبة .
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5
9 - من أوربا السبت 13 يناير 2018 - 15:46
لا للمزايدة يامن تصتادون في الماء العكر. التعميم من صفات الأغبياء، كم من مغربي يعيش في أوربا بكل احترام، وكم من متشرد عربي مسلم أواه الأوربيون ووفروا له المسكن والمأكل والتطبيب والمعاملة الحسنة أكثر من التي يلقاها في بلده الاسلامي. ألمانيا كمثال أعطت العيش الكريم لمليون متشرد هارب من سوريا والعراق وغيرهم، وزيد السويد وفرنسا وايطاليا واليونان وووو
اسبانيا وفرنسا توفر مستشفياتها مجانا للمتشردين من من هاجرا دولكم الرحيمة والممتازة... والكنيسة تعطيهم اللباس والأكل مجانا. ماذا وفرتم أنتم للمهاجرين بالمجان؟
الجريمة موجودة في كل مكان، وضحايا العمليات الارهابية المميتة الذي قام بها المسلمون في أوربا تعد بالمئات وضحايا العنصرية المميتة اتجاه المسلمين لا تتعدى العشرات.
اذن من هو العنصري؟
وبدل التعميم ونعت الآخرين بالعنصرية، أنظروا لتصرفاتكم مع الأفارقة. وكيف يتصرف الخليجيون مع المهاجرين، وكيف يتصرف اللبنانيين مع السوريون اخوانهم.

أمة لا تنفع في شيء، الأوروبيون صعاب عليكم توصلوا حتى 1% من انسانيتهم.
أنا أعيش بينهم وأفضلهم على العيش بين المسلمين.
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7
10 - Hala السبت 13 يناير 2018 - 15:53
اين كانوا المغاربة لما كان هذا الستين ينام في السيارة?اين هي ااخلاق الاسلام والمسلمين?لما لم يتطوع احد وياخده للمسجد ?
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