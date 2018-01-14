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الرئيسية | مغاربة العالم | حملة بحث عن عائلة مهاجر مغربي توفي بسويسرا

حملة بحث عن عائلة مهاجر مغربي توفي بسويسرا

حملة بحث عن عائلة مهاجر مغربي توفي بسويسرا
الغالي محمد الرشاشدة من زوريخ
الأحد 14 يناير 2018 - 13:37

أطلق عدد من المغاربة المقيمين بمدينة زوريخ بسويسرا، بتنسيق مع القنصلية المغربية بمدينة برن، حملة واسعة للبحث بالمغرب عن عائلة مغربي توفي يوم الأربعاء الماضي بمستشفى تريملي شبيطال بزوريخ.

واتصلت فعاليات مغربية بزوريخ بالقنصلية المغربية ببرن لإخبارها بوفاة المواطن المغربي سعيد افكيني، المزداد بمدينة تطوان. وقد باشرت القنصلية اتصالاتها بالسلطات المغربية قصد القيام بالتحريات اللازمة والبحث عن عائلة المتوفى التي تقطن بمدينة تطوان، بغية التنسيق معها لنقل جثمان ابنها ليوارى الثرى بمسقط رأسه.

وأشارت بعض معارف المتوفى إلى أن عائلته تقطن بحي الملاح قرب المقبرة بمدينة تطوان، وأن أمه اسمها محجوبة، وليس له أقارب بزوريخ حيث كان يعيش وحيدا، وكان قد التحق بالديار السويسرية في الثمانينات من القرن الماضي.

وبما أن إكرام الميت دفنه، وقصد الإسراع بنقله نحو المغرب تنفيذا لوصيته الأخيرة بدفنه هناك، بحسب ما أسر به لأحد أصدقائه المقربين، فإن الفعاليات المغربية بزوريخ تهيب بجميع المغاربة، داخل المغرب وخارجه، مساعدتها في العثور على أحد من أفراد عائلته حتى لا يتم دفنه بسويسرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - atontion الأحد 14 يناير 2018 - 13:59
انا لله وانا اليه راجعون .شوية غادي تخرج الدولة وتكوليك كايجيني من العائلة وتهرف على الورث...
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4
2 - النرويجي الأسمر الأحد 14 يناير 2018 - 14:02
إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا إرحمه و أدخله فسيح جناتك.
اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه و إكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

المغرب لم يعد ينفع سوى أن يدفن فيه المغربي بعد مماته، بعد أن يكون قد هاجر و أخد حقه من الكرامة و الحقوق و الحضارة ببلدان محترمة و ناجحة مع شعوب متحضرة و واعية.
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56
3 - أستاذ الإجتماعيات الأحد 14 يناير 2018 - 14:27
إنا لله وإنا اليه راجعون.
اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله.

أتفق مع صاحب التعليق 2 - النرويجي الأسمر.
حتى أنني أعرف مهاجرين لا يريدون حتى أن يدفنوا في المغرب بعد مماتهم، و هكذا قناعات و سلوكات، كلها تشاؤم و إحباط و يأس، مؤشر دال و قوي و خطير على الأوضاع المزرية و المخجِلة، و التدهور المستمر للمغرب (دولة و شعبا) من (فشل و فساد و تخلف) نحو (فشل و فساد و تخلف) أكبر.
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24
4 - عبدو الأحد 14 يناير 2018 - 14:51
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه الجنة خطأ كبير يفعلونه بعض المهاجرين هو قطع الاتصال بعائلاتهم هنا بالمغرب لظرف او سبب ما وربما يدوم طويلا حتى اذا اصابهم مكروه أو منية لا يجدون من يتواصلون معهم ويجدون من يريدون المساعدة صعوبة في الحصول على عائلاتهم هنا
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12
5 - مواطن من ألمانيا الأحد 14 يناير 2018 - 15:09
أعرف هنا في أوربا كثير من العرب من عدة جنسيات لا يرغبون الرجوع بجثثهم لبلادهم ، يريدون أن يدفنوا هنا في أوربا

ليس ببعيد امرأة مصرية هنا في ألمانيا كانت مريضة في مصر وأتى بها ابنها للعلاج ولم تريد الرجوع لمصر وقبل موتها طبعا كانت تعلم أن مرضها قاتل ولم يتبقى لها إلا أيام معدودة، وطلبت من ابنها ان يدفنها في ألمانيا

وهذه امرأة عجوز ولم تستحمل أن تدفن جثتها في بلاد الظلم أين يحكم السيسينياهو
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18
6 - الطيب بنكيران الأحد 14 يناير 2018 - 15:15
تحية خالصة الى المتدخلين الأخ النرويجي الأسمر، وأستاذ الاجتماعيات.اشكركما الشكر الجزيل على مداخلاتكما، وأتمنى لكما اياما سعيدة. بالمناسبة ارفع اكفف الضراعة ان يتغمض ابن البلد بعفوه ورحمته ورضوانه.
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4
7 - Lym الأحد 14 يناير 2018 - 15:37
La terre appartient à Dieu .il doit être entere la Ou il est mort surtout s il n'a pas de là familles..les cimetières en suisse sont plus propre que ceux du MAroc ...ii est temps de vous réveiller votre ignorance à assez durée .en tous cas allah yerhmou .
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4
8 - حناق الأحد 14 يناير 2018 - 15:57
سؤال هل يجوز دفن موتى المسلمين في مربعات خاصة carré musulman ام لا هناك من حرم ذلك بحجة تقارب المربعات والدخول من باب واحد اللهم ارحم موتى المسلمين اما المشكل الذي وقع للمرحوم من اختصاص الشيخ والمقدم ولكن هناك بعض العائلات تتنكرو ترفض تسلم الجثث خوفا من دفع المصاريف وهذا غلط اعرف عدة حالات مماضطرنا الى دفنهم هنا
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2
9 - شوف تشوف الأحد 14 يناير 2018 - 16:09
هاته دعوة موجهة لكل المغتربين في بلاد المهجر والله إنه لأمر يحز في النفس بأن يهاجر البعض من المغاربة وبوصولهم لديار الغربة تنقطع أخبارهم عن ذويهم لأتفه الأسباب وكأن الأرض إبتلعتهم وما قصة هاذا المغربي اللذي توفي لولقي ربه وتوارى عن الأنضار لأزيد من ثلاتين سنة ولم يجد حتى من يتكفل به لإنقطاع صلته بوطنه وأهله فوالله إنه لأمر محزن والعاقبة للمتقين وهاذا درس يجب أن يتعض به كل مهاجر مغربي نسي والديه والعائلة فالأهل والأحباب والوطن ورحم الله الفقيد فكل شيئ إلى زوال ولا ينفع إلا الباقيات الصالحات .
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