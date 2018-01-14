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كُتّاب وآراء
حملة بحث عن عائلة مهاجر مغربي توفي بسويسرا
أطلق عدد من المغاربة المقيمين بمدينة زوريخ بسويسرا، بتنسيق مع القنصلية المغربية بمدينة برن، حملة واسعة للبحث بالمغرب عن عائلة مغربي توفي يوم الأربعاء الماضي بمستشفى تريملي شبيطال بزوريخ.
واتصلت فعاليات مغربية بزوريخ بالقنصلية المغربية ببرن لإخبارها بوفاة المواطن المغربي سعيد افكيني، المزداد بمدينة تطوان. وقد باشرت القنصلية اتصالاتها بالسلطات المغربية قصد القيام بالتحريات اللازمة والبحث عن عائلة المتوفى التي تقطن بمدينة تطوان، بغية التنسيق معها لنقل جثمان ابنها ليوارى الثرى بمسقط رأسه.
وأشارت بعض معارف المتوفى إلى أن عائلته تقطن بحي الملاح قرب المقبرة بمدينة تطوان، وأن أمه اسمها محجوبة، وليس له أقارب بزوريخ حيث كان يعيش وحيدا، وكان قد التحق بالديار السويسرية في الثمانينات من القرن الماضي.
وبما أن إكرام الميت دفنه، وقصد الإسراع بنقله نحو المغرب تنفيذا لوصيته الأخيرة بدفنه هناك، بحسب ما أسر به لأحد أصدقائه المقربين، فإن الفعاليات المغربية بزوريخ تهيب بجميع المغاربة، داخل المغرب وخارجه، مساعدتها في العثور على أحد من أفراد عائلته حتى لا يتم دفنه بسويسرا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه و إكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
المغرب لم يعد ينفع سوى أن يدفن فيه المغربي بعد مماته، بعد أن يكون قد هاجر و أخد حقه من الكرامة و الحقوق و الحضارة ببلدان محترمة و ناجحة مع شعوب متحضرة و واعية.
اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله.
أتفق مع صاحب التعليق 2 - النرويجي الأسمر.
حتى أنني أعرف مهاجرين لا يريدون حتى أن يدفنوا في المغرب بعد مماتهم، و هكذا قناعات و سلوكات، كلها تشاؤم و إحباط و يأس، مؤشر دال و قوي و خطير على الأوضاع المزرية و المخجِلة، و التدهور المستمر للمغرب (دولة و شعبا) من (فشل و فساد و تخلف) نحو (فشل و فساد و تخلف) أكبر.
ليس ببعيد امرأة مصرية هنا في ألمانيا كانت مريضة في مصر وأتى بها ابنها للعلاج ولم تريد الرجوع لمصر وقبل موتها طبعا كانت تعلم أن مرضها قاتل ولم يتبقى لها إلا أيام معدودة، وطلبت من ابنها ان يدفنها في ألمانيا
وهذه امرأة عجوز ولم تستحمل أن تدفن جثتها في بلاد الظلم أين يحكم السيسينياهو