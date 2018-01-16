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كُتّاب وآراء
منع قنصلية المملكة زواج مهاجرة بإيطالي يسائل "الاعتدال المغربي"
أمام تزايد الأحكام القضائية بإيطاليا التي تسمح بزواج المغربيات بغير المسلمين ضدا على قرارات البعثات القنصلية الرافضة لذلك، تحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى "هدف سهل" للنيل من نموذج "الإسلام المعتدل" الذي طالما كان محط إشادة دولية كبرى، بما فيها إيطاليا نفسها.
آخر الحملات كانت منذ أيام فقط عندما وجدت مهندسة مغربية مقيمة بإيطاليا نفسها مرغمة على اللجوء إلى القضاء الإيطالي حتى يأذن لها بالزواج بأب ابنتها، بعدما اشترطت المصالح الإدارية التابعة للقنصلية العامة للمملكة بمدينة بولونيا إعتناق الزوج للإسلام.
المهندسة المغربية قالت في تصريحات صحافية إنها "صعقت" من طلب موظفي القنصلية ولم تكن تتصور أن بلدا مثل المغرب الذي كانت دائما تفتخر به بين أصدقائها لخصوصيته في التسماح الديني، وهو ما جعلها أن لاتفكر يوما في تغيير جنسيتها، ما زالت بعض قوانينه تفصل بين الأشخاص على أساس ديني أو عرقي.
واسترسلت المتحدثة أن أشد ما أثار استغرابها هو إقحام مسألة شخصية، وهي الدين، في مساطر إدارية، حتى إنها لن تستطيع نسيان نظرات الموظفين بالقنصلية المغربية ببولونيا إليها عندما أخبرتهم بأنها شخصيا سترفض الزواج بشخص يختار الدين فقط لأنه يريد الزواج، فالدين "قضية شخصية لا يجب أن ترتبط بأهداف معينة مهما كانت طبيعتها، أم إن الغرض هو تكوين مجموعة من المنافقين"، تقول المهاجرة المغربية.
وكما حدث في عشرات الحالات السابقة، استطاعت المهاجرة المغربية برسالة خطية بسيطة إلى محكمة مدينة بيزارو تستعرض فيها "الحيف" الذي لحقها من بلدها الأصلي، أن تحصل على قرار قضائي لصالحها يسمح لها بالزواج بشريك حياتها الإيطالي.
وقام رئيس المحكمة شخصيا بالإتصال بها للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكاية، آمرا مصالحه باستعجال المساطر القضائية حتى يلبي رغبة المهاجرة المغربية في الزواج بشريك حياتها الذي تعيش معه تحت سقف واحد منذ حوالي 7 سنوات ولهما بنت ذات 4 سنوات.
وعلى إثر ما حدث للمهندسة المغربية بمدينة بيزارو، يعود مرة أخرى موضوع منع زواج المغربيات من غير المسلمين، خاصة المقيمات خارج الوطن، ويطرح التساؤل حول ما إذا كان المغرب فعلا محتاجا إلى تحويل البعثات القنصلية في الخارج إلى ما يشبه "محاكم تفتيش" للمغربيات، بتعبير باحثة جامعية مغربية تقيم بالمدينة نفسها التي تقيم بها المهندسة المغربية.
السياسية الإيطالية ذات الأصول المغربية سعاد السباعي، التي تترأس أكبر الجمعيات للمرأة المغربية بإيطاليا، رأت فيما حدث إصرارا على "تطبيق الشريعة" من قبل المغرب في إيطاليا، ومخالفة لجميع المواثيق والقوانين الدولية، خاصة وأن منع زواج المغاربة بغير المسلم مقتصر على النساء فقط.
وذكرت بأنها كانت وراء القانون الذي أعطى الحق للمهاجرة المغربية في بيزارو باللجوء إلى القضاء، بتقدمها بمقترح قانون سنة 2009 أثناء تواجدها بالبرلمان، يعطي الحق للقضاء في التدخل لحماية الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في حالة إذا ما كانت قوانين بلدانهم لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
وفي لقاء تواصلي يوم السبت 13 يناير الجاري بالقنصلية العامة المغربية بميلانو، كان موضوع منع المغربيات من الزواج بغير المسلمين أهم النقاط التي أثير حولها الجدل، إلا أن جميع التدخلات أجمعت على أن الموضوع أصبح يشكل فعلا فرصة لبعض الأوساط المعادية للإسلام للنيل من المغرب، وأن نموذج الإسلام المعتدل الذي ما فتئ المغرب يروج له أصبح محط تشكيك، حسب ماجاء على لسان أحد المتدخلين.
عائشة حرابي، إحدى أقدم الفاعلات الجمعويات بإيطاليا إطار بوزارة العدل المغربية سابقا، قالت في اقتراح لها في اللقاء ذاته الذي جمع البعثة القنصلية بميلانو بحوالي 40 جمعية مغربية: "في انتظار إلغاء الفقرة 4 من المادة 39 من مدونة الأسرة، فإنه يمكن معالجة الأمر بقرار وزاري بسيط؛ وذلك بسحب الإذن بالزواج لمغاربة العالم من القنصليات والإكتفاء بإصدار شهادة إدارية تؤكد عدم وجود أي عارض قانوني لزواج المعنية بالأمر".
وتابعت بالقول: "قد تكون هذه الشهادة كافية لدى السلطات الإيطالية، خصوصا وأن الهدف أصلا من طلب السلطات الإيطالية موافقة سلطات بلد الأصل على الزواج هو التأكد من عدم وجود أي عارض قانوني، خاصة قضية تعدد الزوجات التي تعتبر جناية حسب القوانين الإيطالية".
ولا يقتصر أمر المطالبة بمراجعة أمر زواج المغربية بغير المسلم على الجمعويات والجمعويين فقط، بل ينظم إليهم المسؤولون عن البعثات القنصليات المغربية أنفسهم؛ إذ قال بوزكري الريحاني، القنصل العام للمملكة بميلانو، في رده على التدخلات المطالبة بتغيير القانون: "شخصيا أضم صوتي إلى أصوات المطالبين بمراجعة المادة 39 من مدونة الأسرة أو التوصل إلى مخرج قانوني يرفع الحرج عن المصالح القنصلية التي يبقى عليها واجب الخضوع لقوانين المملكة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (92)
على العموم حسبي الله ونعم الوكيل
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنو ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اولئك يدعون الى النار
صدق الله العظيم
قال تعالى:الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فالزنا لم يكن في يوم من الايم مباحا ولا عند قوم من الاقوام حلالا مند ان خلق الله الارض الى الان بل جميع الشرائع السماوية حرمته فحتى في الجاهلية لم يكن يمارس الزنى سوى سفاسف القوم وارادلهم من الايماء والعبيد
في صفة مبايعة النبي -صلى الله عليه وسلم- للنساء فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال:(ولا يزنين) فقالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة؟!
لا يهمنا ايطاليا و راي الايطاليين في الاسلام...هزلت...
(((فقد أجمع علماء الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.))
يحاربون الإسلام و يخربون الأخلاق تحت ذريعة الحرية؟ ؟؟؟!!!!
اللهم ولد بلادي
هذا هراء
تقول المعنية أن الدين مسألة شخصية ولماذا الآن فكرتي أن تتزوجي بالطريقة الإسلامية وبعقد شرعي أليس هذا تناقض.يكفيك الزواج المدني اللذي يسمح به البلد أما العقد الشرعي فلابد من شروط .
إذا سمح للمعنية الزواج فما حال البنت هل ستسجل في الحالة المدنية ؟
لا حول ولا قوة الا بالله
إرحمونا من خزعبلاتكم! الدين مسألة شخصية.
القانون الإيطالي كجميع القوانين الأوروبية يضع الحرية الشخصية وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار، كل القوانين مبنية على كرامة الإنسان كأساس وليست هناك أي وصاية من أحد أو قانون في المسائل الشخصية طالما الإنسان وصل سن الرشد.
لو لم يكن الأمر هكذا لما اخذ الملايين من المغاربة جنسيتهم الثانية في دول الإقامة.
ربما الأخت تريد ان زيارة المغرب مع عائلتها دون مضايقة ولا احراج... وهذا حقها الإنساني
وفي كل حالة وكما جاء في المقال فالسيده عاشرت الرجل لمدة سبع سنين وانجبت منه طفلا بدون اي عقد زواج اذن على اي زواج اسلامي واي اسلام تتحدث عنه.
الاعتدال شيئ و الخروج عن المله شيئ اخر. وفي اخر المطاف كل واحد وظميره فهي حره في تصرفاتها. والسلام
وليس مستبعد
ومن الذي منعها من الزواج به حسب القانون الإيطالي وتهني الوقت؟
لا حول ولا قوة الا بالله، هذه السيدة تصطاد في الماءالعكر ....أتساءل من يمنعها إذا أرادت الزواج من غير المسلم؟ بل تريد أن تجعله قانونا على حساب ضعاف النفوس...
السلام عليكم
vivre la vie European d une facon cache c est le melange entre les droits humain et la religion et l histoire un grand preuve que utilisait la religion pour leur propre interet , elle veut marier un italien ou elle est lesbien ou gay ou n importe quoi, il faut etre productive point final il faut mesurer la person selon leur profil pas selon leur religion ou sex orientation
الامم طورت الخريطة الجينية لل adn وأنتم مازلتم ترددون نفس الهراءات هذا حرام هذا حلال هذا مسلم هذا كافر
اصلا اذا كانت نيتها حسنة هذه المهندسة كان عليها طلب العقد عندما تعرفت على الايطالي وليس بعد سبع سنوات من الزنا والحرام ،، والناشطة الاخرى السباعي على خطى اليمين المتطرف ألصقت بالمغرب فرضه الشريعة الاسلامية ومنه المغرب بلد متطرف ،، هذا هو الوجه الحقيقي لتجار حقوق الانسان ، هدفهم هو تفتيت الدول وتخريبها بأجندات اجنبية هدفها هو محاربة الاسلام والاستقرار وضرب عقيدة المسلمين وخلق تيارات متناحرة تحت شعار عزة كرامة حرية
الف تحية للقنصلية المغربية ومزيدا من تطبيق القانون ومحاربة الانتهازيين الذين يعرفون المغرب فقط عندما يتعلق الامر بالعقار والمشاريع الريعية بدون دفع ضرائب
كما تدين تدان ما ذنب الفتاة التي ولدت خارج إطار الزواج
التشريع الاهي لا يقبل المساومة فيه
سمعنا و اعطنا
Azoul à tous les libres.
وبما انها تريد الحرام لتتزوج في البلدية الايطالية وانتهى المشكل .
لو هاته السيدة تعلم تعاليم الاسلام وسماحته ما تطاوالت على دينها .
آش كدبز,ربما حارك.أنا تزوجت من المانية1976عند الالمان ومن بعد فى القنصلية بدسلدورف.وأولادى لهم اسماء مغربية.ولدى ختنتو فى المغرب عندو دبا33عام بنتى لكبيرة عندها40عام.الألمانية قبلت عليا وخا مشى متدين كانت تصوم وتتكلم الدارجة.الله ينجك من هبش الى قطع لبحر
علاش هاد الاخت مشات أصلا للقنصلية ؟
ديري بحالي و رتاحي
تزوجي فالكنيسة و انتهى الأمر .
بناتي سميتهوم بأسماء أمازيغية
بلا مانمشي للسفارة المخزنية
أنا مرتاح الحمد و الشكر للعدالة فهاد لبلاد .
شي وحدين خرجو من الحظيرة المخزنية لكن للأسف لازال الحنين إلى نظام الحكرة يراودهم .
désolant d'ignorer que c'est Hram déjà ! Allah yster ,
قولك " أما بالنسبة للزواج من غير المسلم فالقرآن الكريم واضح في هذه المسألة. قال الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر ). "
الآية لا علاقة لها بالنازلة لا من قريب ولا من بعيد. راجع التفاسير