24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4215:2317:4619:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. تايلاند تغري السياح الغواصين لتنظيف مياه المحيط (5.00)

  2. بعد السياسة والاقتصاد .. المغرب ينفتح على إفريقيا بالرياضة المدرسية (5.00)

  3. واتنغيراه! (5.00)

  4. الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة (5.00)

  5. بين الآلات والعنصر البشري .. بيع التذاكر يشل حافلات الرباط والنواحي (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | منع قنصلية المملكة زواج مهاجرة بإيطالي يسائل "الاعتدال المغربي"

منع قنصلية المملكة زواج مهاجرة بإيطالي يسائل "الاعتدال المغربي"

منع قنصلية المملكة زواج مهاجرة بإيطالي يسائل "الاعتدال المغربي"
محمد الإدريسي من إيطاليا
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:00

أمام تزايد الأحكام القضائية بإيطاليا التي تسمح بزواج المغربيات بغير المسلمين ضدا على قرارات البعثات القنصلية الرافضة لذلك، تحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى "هدف سهل" للنيل من نموذج "الإسلام المعتدل" الذي طالما كان محط إشادة دولية كبرى، بما فيها إيطاليا نفسها.

آخر الحملات كانت منذ أيام فقط عندما وجدت مهندسة مغربية مقيمة بإيطاليا نفسها مرغمة على اللجوء إلى القضاء الإيطالي حتى يأذن لها بالزواج بأب ابنتها، بعدما اشترطت المصالح الإدارية التابعة للقنصلية العامة للمملكة بمدينة بولونيا إعتناق الزوج للإسلام.

المهندسة المغربية قالت في تصريحات صحافية إنها "صعقت" من طلب موظفي القنصلية ولم تكن تتصور أن بلدا مثل المغرب الذي كانت دائما تفتخر به بين أصدقائها لخصوصيته في التسماح الديني، وهو ما جعلها أن لاتفكر يوما في تغيير جنسيتها، ما زالت بعض قوانينه تفصل بين الأشخاص على أساس ديني أو عرقي.

واسترسلت المتحدثة أن أشد ما أثار استغرابها هو إقحام مسألة شخصية، وهي الدين، في مساطر إدارية، حتى إنها لن تستطيع نسيان نظرات الموظفين بالقنصلية المغربية ببولونيا إليها عندما أخبرتهم بأنها شخصيا سترفض الزواج بشخص يختار الدين فقط لأنه يريد الزواج، فالدين "قضية شخصية لا يجب أن ترتبط بأهداف معينة مهما كانت طبيعتها، أم إن الغرض هو تكوين مجموعة من المنافقين"، تقول المهاجرة المغربية.

وكما حدث في عشرات الحالات السابقة، استطاعت المهاجرة المغربية برسالة خطية بسيطة إلى محكمة مدينة بيزارو تستعرض فيها "الحيف" الذي لحقها من بلدها الأصلي، أن تحصل على قرار قضائي لصالحها يسمح لها بالزواج بشريك حياتها الإيطالي.

وقام رئيس المحكمة شخصيا بالإتصال بها للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكاية، آمرا مصالحه باستعجال المساطر القضائية حتى يلبي رغبة المهاجرة المغربية في الزواج بشريك حياتها الذي تعيش معه تحت سقف واحد منذ حوالي 7 سنوات ولهما بنت ذات 4 سنوات.

وعلى إثر ما حدث للمهندسة المغربية بمدينة بيزارو، يعود مرة أخرى موضوع منع زواج المغربيات من غير المسلمين، خاصة المقيمات خارج الوطن، ويطرح التساؤل حول ما إذا كان المغرب فعلا محتاجا إلى تحويل البعثات القنصلية في الخارج إلى ما يشبه "محاكم تفتيش" للمغربيات، بتعبير باحثة جامعية مغربية تقيم بالمدينة نفسها التي تقيم بها المهندسة المغربية.

السياسية الإيطالية ذات الأصول المغربية سعاد السباعي، التي تترأس أكبر الجمعيات للمرأة المغربية بإيطاليا، رأت فيما حدث إصرارا على "تطبيق الشريعة" من قبل المغرب في إيطاليا، ومخالفة لجميع المواثيق والقوانين الدولية، خاصة وأن منع زواج المغاربة بغير المسلم مقتصر على النساء فقط.

وذكرت بأنها كانت وراء القانون الذي أعطى الحق للمهاجرة المغربية في بيزارو باللجوء إلى القضاء، بتقدمها بمقترح قانون سنة 2009 أثناء تواجدها بالبرلمان، يعطي الحق للقضاء في التدخل لحماية الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في حالة إذا ما كانت قوانين بلدانهم لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي لقاء تواصلي يوم السبت 13 يناير الجاري بالقنصلية العامة المغربية بميلانو، كان موضوع منع المغربيات من الزواج بغير المسلمين أهم النقاط التي أثير حولها الجدل، إلا أن جميع التدخلات أجمعت على أن الموضوع أصبح يشكل فعلا فرصة لبعض الأوساط المعادية للإسلام للنيل من المغرب، وأن نموذج الإسلام المعتدل الذي ما فتئ المغرب يروج له أصبح محط تشكيك، حسب ماجاء على لسان أحد المتدخلين.

عائشة حرابي، إحدى أقدم الفاعلات الجمعويات بإيطاليا إطار بوزارة العدل المغربية سابقا، قالت في اقتراح لها في اللقاء ذاته الذي جمع البعثة القنصلية بميلانو بحوالي 40 جمعية مغربية: "في انتظار إلغاء الفقرة 4 من المادة 39 من مدونة الأسرة، فإنه يمكن معالجة الأمر بقرار وزاري بسيط؛ وذلك بسحب الإذن بالزواج لمغاربة العالم من القنصليات والإكتفاء بإصدار شهادة إدارية تؤكد عدم وجود أي عارض قانوني لزواج المعنية بالأمر".

وتابعت بالقول: "قد تكون هذه الشهادة كافية لدى السلطات الإيطالية، خصوصا وأن الهدف أصلا من طلب السلطات الإيطالية موافقة سلطات بلد الأصل على الزواج هو التأكد من عدم وجود أي عارض قانوني، خاصة قضية تعدد الزوجات التي تعتبر جناية حسب القوانين الإيطالية".

ولا يقتصر أمر المطالبة بمراجعة أمر زواج المغربية بغير المسلم على الجمعويات والجمعويين فقط، بل ينظم إليهم المسؤولون عن البعثات القنصليات المغربية أنفسهم؛ إذ قال بوزكري الريحاني، القنصل العام للمملكة بميلانو، في رده على التدخلات المطالبة بتغيير القانون: "شخصيا أضم صوتي إلى أصوات المطالبين بمراجعة المادة 39 من مدونة الأسرة أو التوصل إلى مخرج قانوني يرفع الحرج عن المصالح القنصلية التي يبقى عليها واجب الخضوع لقوانين المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (92)

1 - عبدو من الرباط الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:05
جملة (أب إبنتها ) تلخص كل الموضوع وتلغي النقاش والتحليل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
523
2 - said obeidat الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:09
انا اضع علامة استفهام على اسلام هذه السيدة.فكيف تكون مسلمة وهي تعاشر غير مسلم سبع سنوات انجبت منه قبل اربع سنوات.فاذا كان الاسلام بهذه الطريقة فهو منها براء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
510
3 - منير الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:11
زواج المسلمة بغير المسلم حرام شرعا و نحن كمسلمين علينا إتباع الشرع الإلاهي كما جاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
449
4 - mohammed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:14
القنصلية المغربية لها الحق في عدم عقد لان من أسس القانون هو عدم التنازل عن أسس الدولة ادا أرادت الخروج على القانون و تريد الزواج بطريقة إسلامية فعليه أن يسلم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
256
5 - ابو اسحاق الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:16
او أن تشهد المرأة المغربية كتابيا لدى القنصليات المغربية انها ليست مسلمة ولا يلزمها تعاليم وشريعة الإسلام بالتالي في مقابل شهادتها تسلم لها الوثيقة اللتي تخولها الزواج ممن شاءت من غير المسلمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
164
6 - عبدالحق الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:16
الفساد الزنا حمل نتج عنه ولادة والطفلة ابنت إنا بالإضافة إلى الزواج من أجنبي والقضية راها مرونة
على العموم حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
168
7 - خالد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:16
تتزوج على القانون والشريعة الاسلامية مرحبا والى معجبهاش الحال تتزوج على الطريقة الايطالية وتقيلنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
209
8 - محمد محمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:17
أما ما يتعلق بكون المملكة المغربية نموذج في الإسلام المعتدل فهذا كلام فارغ. لان الدولةبدات في ذبح الدين من الوريد الى الوريد .فالإسلام المعتدل فهو كما أنزله ألله تعالى لا يحتاج إلى أن يعدله أحد .أما بالنسبة للزواج من غير المسلم فالقرآن الكريم واضح في هذه المسألة. قال الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
175
9 - mohammed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:18
حتى يلبي رغبة المهاجرة المغربية في الزواج بشريك حياتها الذي تعيش معه تحت سقف واحد منذ حوالي 7 سنوات ولهما بنت ذات 4 سنوات.!!!!!!!!!!????????? اللهم هذا منكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
191
10 - لا حول ولا قوة الا بالله الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:18
و الله العظيم يلا شوهو بينا المغربيات، ولينا نحشمو نقولولهم رحنا مغاربة علی برا ، العفووووووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
185
11 - مغترب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:18
من الاحسن ان تغير جنسيتها على ان تقوم دولة باكملها من تغيير قيمها و اعرافها لتتماشى مع من لا قيم ولا دين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
230
12 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:18
السلام عليكم ، لا حول ولا قوة الا بالله ، اولا المسالة ليست مسالة قوانين مغربية بل هي قوانين ربانية تمنع زواج المسلمة من غير المسلم ، وانا اسأل المهندسة المحترمة مت هدفك من زواجك من القنصلية المغربية ؟ كان بإمكانك وبكل بساطة الزواج طبقا لالقوانين الإيطالية اَي ما يعرف بالزواج المدني وانتهى الموضوع ... وزواجك يبقى شخصي لا ينفع ولا يضر المغرب ، ارى انا المهندسة دخلت في لعبة المزايدات على المغرب والإسلام باسم الحرية الفردية الله يستر او صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
201
13 - hassia الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:19
فلتعمل عقد زواج ايطالى مادامت تعيش فى ايطاليا وماأكترهم المتزوجات بالاوروبيين.ليست بحاجة لعقد زواج مغربى وخلق المشاكل وتغيير الدستور بالاستفتاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
14 - محمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:19
النص القطعي واضح لاغبار عليه قال الله تعالى وإذا قال الله بطل كل قول وقائل
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنو ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اولئك يدعون الى النار
صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
111
15 - Sadeq الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:26
Sobhanallah mes femmes maroccaine il font chouha en Europe
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
16 - امازيغي بدون ترخيص الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:27
سيدتي المحترمة من حقكي ان تتزوجي بمن شئتي ان كنتي راشدة و بالغة انت سيدة نفسك لست في ملك احد ، لا تهتم بقانون الحوال الشخصية المغربي باعتباره مخالف للدستور و القيم الكونية التي تقوم عليها الديموقراطية التي يدعي المغرب انه ينتمي اليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-246
17 - سعد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:28
تريد ان تتزوج باب ابنتها الدي تعيش معه في علاقة زنى مند 7 سنوات وتقول حسب ادعائاتها انها تفتخر بالمغرب وبتسامحه الديني اي الى بغات تفسد حتى تعيا عادي وهاد الشي مهندسة من الفوق المغرب تتعرفوه غي فاش تتطيحو فشي ورطة
قال تعالى:الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فالزنا لم يكن في يوم من الايم مباحا ولا عند قوم من الاقوام حلالا مند ان خلق الله الارض الى الان بل جميع الشرائع السماوية حرمته فحتى في الجاهلية لم يكن يمارس الزنى سوى سفاسف القوم وارادلهم من الايماء والعبيد
في صفة مبايعة النبي -صلى الله عليه وسلم- للنساء فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال:(ولا يزنين) فقالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
109
18 - مسلم الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:28
قال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
19 - chouaib الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:30
si les gens sont fières de leurs traditions chez nous il y a toujours des gens qui veulent faire exception. on est des musulmans si quelqu'un veut autre chose il peut la faire! on est des musulmans on est des musulmans........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
20 - عادل القنيطرة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:31
هده السيدة ليست مغربية ... هده السيدة محسوبة علينا مغربية مسلمة و هي ليست كذلك... قالتك اب ابنها... يا سلام...
لا يهمنا ايطاليا و راي الايطاليين في الاسلام...هزلت...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
21 - كلام الله لايحرف الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:31
دابة الإسلام المعتدل هو الإسلام المشرف والمزيد واللي ترضى عليه مراكز الحكم فالعالم
(((فقد أجمع علماء الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}

قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
22 - محمد المغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:32
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يحاربون الإسلام و يخربون الأخلاق تحت ذريعة الحرية؟ ؟؟؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
23 - عزالدين الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:32
ماذا تنتظر من هذه السيدة ، عاشت 7 سنوات مع أجنبي غير مسلم ، و عندها فتاة معه .... لماذا تتزوج منه فلتذهب إلى الجحيم فتتزوجه ... هي تتزوج لمصلحتها فقط ، ﻻ لمصلحة ابنتها ... من تعاشر شخصا أجنبي غير مسلم فهي عاهرة في نظر الدين اﻹسﻻمي و المسيحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
24 - martin pres de kisd الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:33
elle a vecu ds le pché pendant 7 ans et elle a eu un enfant hors mariage .et elle critique le pays et l'islam...si vraiment tu es une vrai musulmane tu aurai du convaincre ton amant pour se convertire a l'islam..religion que seul satan et ses serviteurs renient. maintenant que le jugement des ennemis de l'islam qui cherchent tt le temps a nuire a sa renommee t'ont donnee le feu vert pour un peché permanant..tu n'a qu'a suivre celui que tu as prefere a ta religion ,mais ne touche pas a notre ISLAM et vis ta vie comme bon te semble sans oublier qu'il y'a 2 ecrivains a ta droite et ta gzuche qui enregistrent TOUS...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
25 - مغربية الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:34
قال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}

اللهم ولد بلادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
26 - beeman الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:34
لقد رفضوا لانك لا تحتاجين الزواج أصلا فلديك طفلة غير شرعية حسب القانون المغربي فلا تتعجب!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
27 - كريم الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:35
أرى أن السيدة تخلط الأمور بين ما هو قانوني و ديني .وتتنسى أنها جنسيتها مغربية ورغم أنها مقيمة في الخارج إلا أن مسطرة الجواز المعتمدة في المغرب لا تسمح بزواج المغربيات المسلمات من غير المسلم .فالمغرب هو دولة مسلمة وإذا رغبت في الزواج به فلتتزوج به في ايطاليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
28 - الوجه الآخر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:35
السيدة التي تدعي أنها "مهندسة" لست أدري في أي ميدان يجب عليها أن تخجل أولا من كونها تعيش منذ سنوات مع شخص أجنبي بدون عقد زواج. أما هجومها على القنصلية المغربية أو توجيه اللوم للقانون المغربي فهذا ليس من حقها ولن يسمح بتغيير القانون لإرضاء رغبات نساء منحرفات فضلن العيش بطريقتهن الخاصة. أما السيد القنصل العام بميلانو فلا يحق له أن يتضامن مع أي طرف لأنه في هذه الحالة سيتحول من دبلوماسي يطبق القانون إلى مناضل أو ناشط في إحدى الجمعيات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
29 - مغربي من المانيا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:35
لم تستغرب هذه المرأة من زواجها من غير المسلم،ولكن استغربت من رفض القنصلية لزواجها يا عجباه،المشكل عند العرب يفهمون مفهوم الحرية عندما يستعملونه لغرض ما ،عند اليهود ممنوع الزواج من غير اليهودي،وحتى في المسيحية ممنوع الزواج من غير المسيحيين،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
30 - saad الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:36
بعد قراءة المقال نفهم مدى التخبط الذي يعيشه بعض المغاربة فالقانون واضح بالنسبة لهاته الحالة فالدولة بمرجعية دينية كما ينص الدستور "المملكة المغربية دولة مسلمة. والاسلام هو الدين الرسمي في البلاد" والقانون يمنع زواج المغربيات الا اذا كان الزوج مسلم وهذا معروف للعموم فلا افهم لماذا هذا الاستنكار والاستغراب واللعب على وتر صورة المغرب ووووو ثم اني اريد ان اعرف ما معنى الاسلام المعتدل وما هو الاسلام الغير المعتدل ؟؟؟؟ انا شخصيا اعرف ان هناك اسلام واحد هو الذي جاء به المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله تحي للتعليق رقم 1 لقد لخصت كل شيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
31 - fes.holland الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:36
ابرام عقد الزواج يتطلب شروط واركان في القانون المغربي... يجب احترامها. والا اصبح باطلا... المغربية لا يمكن لها ابرام عقد زواج بأجنبي غير مسلم. لانه كافر و مشرك.... الا اذا ادلى بشهادة اسلامه... ويفعله الكثير نصبا و تقيتا. ليتمكن من تلك السيدة او العكس. والتمكن هنا ليس المعاشرة.... اي مصالح... هاته المغربية التي تتكلم بهاته الطريقة و تقول افكر في التجرد عن جنسيتي المغربية. هذا يدل على انها تستعر... وتنازلي. شكون حس بيك.. او تسوق ليك. زعما راه عندي الايطالية... مسمينة في دار غفلون. حملة الجنسية هلندية بلجيكية فرنسية. الجيل الرابع. فهمتيها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
32 - salim الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:37
السيدة أقترفت ثلاثة ذنوب (غفر الله لكي) و مازالت تحتج: أولا علاقة غير شرعية خارج اطار الزواج (الزنا) مع انجاب طفلة (الطامة الكبرى) ثانيا الزواج بأب الطفلة الذي هو رجل أجنبي غير مسلم، الثالثة توثيق زواج محرم شرعا من طرف اجانب غير مسلمين. موقف القنصلية صحيح كيف تريدين تحليل ما حرم الله و زايدون مهندسة؟؟؟ بغات دير بحال الغرب المتعة الجنسية و الانجاب و الزواج من بعد. حتى الطيور حتى تبني عش الزوجية عاد تنجب بعد ذلك. شفتو فين وصلتنا الافلام التركية و الهندية و الصينية المكسيكية ديال2M وصلتنا لهدم القيم و الاخلاق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
33 - امين الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:39
حتى ولدات وكبرات الدري عاد تفكرات بانها خاصها تتزوج بباه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
34 - mohammed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:39
لماذا لا تذهب للزواج عند مصالحة الحالة المدنية الإيطالية...مثلا في ألمانيا اذا أراد أجنبي أن يتزوج المانية و لو بنت بلده مجنسة..ممنوع أن يتزوجو في القنصلية و إنما بمكتب الحالة المدنية الألمانية بعدها يمكنهم ثوثيق الزواج في القنصلية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
35 - مهاجر مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:41
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.صدق الله العظيم.هذا كلام الله.يبطل كلامك.الذي تقولين فيه لا يجب خلط الدين بحياة الناس الخاصة .لو أنك مسلمة حقا.ما سمحت لنفسك بإنجاب بنت خارج غطاء الزوجية و الشرعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
36 - أبو مهدي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:41
التسامح الديني ليس معناه ان تلدي خارج إطار الشرعية .. واذا كنتي على سبة الله يسهل ليك خودي الجنسية الايطالية افضل ليك ... أعرف أسرا أروبية محافظة ومتشددة أيضا ولا تقبل بمثل هاد الشونطاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
37 - Ayyoz الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:42
الاسلام ديانة من يعتنقها فهو مسلم من لايعتنقها فهو غير مسلم ليس الحكم انك مغربي اذن انت مسلم
هذا هراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
38 - Zipto الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:44
حتى و لو اردتي ان تخرجي من الملة لن يتروككي بسلام في المغرب الكل يعتبر مسلم رغم انفه و لو يكن ملحدا هذا هو الوسطية و الاعتدال.و للرجل ان يتزوج بما شاء من اهل الكتاب. و من ليس له كتاب لا يعتبر انسانا مثلا ؟ الى غير ذلك من الخزعبلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-38
39 - دبلماسي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:45
اذا كان الهدف زواج اداري ايطالي فانا في نظري السلطات الايطالية هي من يعرقل مثل هذا زواج.لا ارى لزوما اخد الموافقة من القنصلية المغربية.اللهم اذا كانت شهادة العزوبة مثلا. والمغرب اصلا لا يطلب موافقة اي قنصلية اجنبية في حالة زواج مسلم بغير مسلمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
40 - lotfi de france الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:45
السلام عليكم.
تقول المعنية أن الدين مسألة شخصية ولماذا الآن فكرتي أن تتزوجي بالطريقة الإسلامية وبعقد شرعي أليس هذا تناقض.يكفيك الزواج المدني اللذي يسمح به البلد أما العقد الشرعي فلابد من شروط .
إذا سمح للمعنية الزواج فما حال البنت هل ستسجل في الحالة المدنية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
41 - maghribi الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:49
و الله العظيم يلا شوهو بينا المغربيات، ولينا نحشمو نقولولهم رحنا مغاربة علی برا ، العفووووووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
42 - ضد الضد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:50
ما دام انها مقيمة في إيطاليا و أرادت الزواج من إيطالي بل كانت تعاشره لسبع سنوات بدون عقد الزواج و أنجبت معه منذ أربع سنوات. فما هو الدافع الذي جعلها تصر على عقد زواج إسلامي.. كان عليها التوجه مباشرة إلى القضاء الإيطالي و تعقد القران بعشيقها و ينتهي الجدل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
43 - مصطفى أيت لحسن الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:51
في بعض المهاجرين أسماء المسلمين فقط لا دينا لهم ولا ميلة بالله عليكم من لا يعرف شيئا عن الشهادتين من أين له الأسلام فل يتزوج مايشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
44 - بنت الرباط الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:51
سبحان الله!!!!. يجرمون تعدد الزوجات ويطالبون بزواج مسلمة بغير مسلم!!!!. كون يهنيو راسهوم ويتركوهوم. دون حاجة للموافقة على زواج من عدمه. اللهم يعملو قرار بعدم الاختصاص في حال الزواج بغير مسلم او يشهدوا على باطل.
لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
45 - Amri الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:51
ولله إنني لأستحيي من كوني مغربيا عندما أقرأ في القانون المغربي الذي يشترط على الزوجة أن تكون مصحوبة بولي أمرها حتى ولو كانت مسنة وغير مسلمة أو أن يكون زوج المغربية مسلما. والكل يعرف أن البنت في الدول الغربية لها كامل الحرية في أن تتزوج دون طلب الإذن من أي أحد. فلا يعقل إطلاقا أن نشترط على إنسان أن يتزوج من شريك له دين معين. قانون الزواج المغربي أصبح منتهي الصلاحية وبسببه أصبحنا أضحوكة أمام العالم.
إرحمونا من خزعبلاتكم! الدين مسألة شخصية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
46 - مغربية الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:54
كل إمرأة تتمنى الزواج من الشخص الذي تحب ...أظن أننا ودعنا زمنا كانت فيه المرأة تجبر على الزواج بشخص لا تحبه وقد لا تكون تعرفه أصلا....طريقة الملبس، نوعية الطعام والشراب، قرار الزواج واختيار شريك الحياة، طرق الاحتفال، التدخين وعدم التدخين بل وحتى الاستماع إلى موسيقى بعينها، إنها تفاصيل الحياة التي تتعدد بتعدد الثقافات وأحيانا بتعدد الأفراد في داخل هذه الثقافة وتندرج تحت بند الحريات الشخصية التي تحميها معظم دساتير الدول المتقدمة، لكن الدول المتخلفة تتدخل لتفرض قوانين تتعارض مع هذه الحريات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
47 - ابراهيم اخوكم من ألمانيا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:55
الأخت الكريمة يحق لها أن تتزوج من تشاء، هذه مسألة شخصية، هي تحب رجلا وتريد أن ترتبط به فما شان الدولة في قرارها؟
القانون الإيطالي كجميع القوانين الأوروبية يضع الحرية الشخصية وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار، كل القوانين مبنية على كرامة الإنسان كأساس وليست هناك أي وصاية من أحد أو قانون في المسائل الشخصية طالما الإنسان وصل سن الرشد.
لو لم يكن الأمر هكذا لما اخذ الملايين من المغاربة جنسيتهم الثانية في دول الإقامة.
ربما الأخت تريد ان زيارة المغرب مع عائلتها دون مضايقة ولا احراج... وهذا حقها الإنساني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
48 - adil الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:56
يسمحون لهم بالدعارولا يسحون لهم بالزواج غريب امر هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
49 - Amir الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:56
في هذه الحاله والحالة هذه لا يمكن ارغام شخص ان يدخل الاسلام رغما عنه من اجل الزواج مع امرأة مغربيه واصلا لا يجب المطالبة بذالك الشرط اطلاقا. ولكن يجب احترام القانون المغربي وهذا يعني ان يكون الرجل مسلما سواء في الاصل او تحول الى الاسلام قبل الاقدام على الزواج. فان لم توفر فيه هذا الشرط فالدوله المغربية من حقها عدم القبول. في تلك الحاله فعلى المرأه المغربية ان تتزوج ان هي اصرت على ذلك حسب القانون البلد الاجنبي التي تعيش فيه والذى طبعا سيكون زواجا غير معترف به عند السلطات المغربية.
وفي كل حالة وكما جاء في المقال فالسيده عاشرت الرجل لمدة سبع سنين وانجبت منه طفلا بدون اي عقد زواج اذن على اي زواج اسلامي واي اسلام تتحدث عنه.
الاعتدال شيئ و الخروج عن المله شيئ اخر. وفي اخر المطاف كل واحد وظميره فهي حره في تصرفاتها. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
50 - naim الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:57
آصلا العلاقة بدات في الحرام وغاذة في لحرام .. الله يهدي ماخلق هادشي فاش شاطرين شي مغربيات ... يجاهرن بالمعاصي و تتعالا مطالباتهن والإجتهادات للبحث عن صيغ وتشريع قوانين تتعارض مع الدين ومقاصده و بغض النظر عن القوانين المغربية آو الغربية ؟ فلاشك أن زواج المسلمة من غير المسلم -مهما كانت ديانته- من الفواحش العظيمة التي نهى الله عنها وهو زواج باطل بالكتاب والسنة والإجماع ، إلا ذاكانت هاذ سيدة مرتدة فهذا موضوع آخر.
وليس مستبعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
51 - سمير الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:58
مع كامل الاحترام لاختيارها، ولكن القنصلية المغربية تطبق القانون فقط.
ومن الذي منعها من الزواج به حسب القانون الإيطالي وتهني الوقت؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
52 - ابن البشير الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:58
السلام عليكم،
لا حول ولا قوة الا بالله، هذه السيدة تصطاد في الماءالعكر ....أتساءل من يمنعها إذا أرادت الزواج من غير المسلم؟ بل تريد أن تجعله قانونا على حساب ضعاف النفوس...

السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
53 - سائر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:00
زواج المسلمة بغير المسلم يعد علاقة زنى فلحذر الحذر من غضب الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - مغربي اخر من ألمانيا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:00
المشكل الكبير الذي لا يفهمه الكثيرون هو أن القنصلية لا يتم فيها الزواج. فالزواج يتم إما في المغرب أو عند مكتب الحالة المدنية في الدولة التي يقيم فيها الشخص. لكن المشكل هو أن هذه الأخيرة تطلب منك إحضار إذن الموافقة من القنصلية. و عندما تحصل على الموافقة آنذاك توافق لك المحكمة الإدارية في دولة الإقامة بالزواج. أنا شخصيا طلب مني مكتب الحالة المدنية في ألمانيا إحضار إذن الموافقة بالزواج من القنصلية لان زوجتي تملك جنسية ألمانية إلى جانب الجنسية المغربية. اندهشت كثيرا عندما طلبوا مني هذه الورقة لأنه زواج مدني و كل شخص له الحق في الزواج ممن يريد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
55 - samir الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:01
tout les marocains ont double personnalite chaque personne est libre de faire ce qu il veut elle veut se marier avec quelqu un point final et la plus part veut
vivre la vie European d une facon cache c est le melange entre les droits humain et la religion et l histoire un grand preuve que utilisait la religion pour leur propre interet , elle veut marier un italien ou elle est lesbien ou gay ou n importe quoi, il faut etre productive point final il faut mesurer la person selon leur profil pas selon leur religion ou sex orientation
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
56 - hamza mrirt الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:01
صعقت المهندسة صراحة الإسلام منك براء تبيعون دينكم بدنياكم والإسلام إسلام واحد ليس هناك اسلام معتدل ولا اسلام متشدد ولا اسلام منفتح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
57 - لاديني مغربي من المغرب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:04
وبعد كل هذه التعليقات العنصرية والتمييزية، يأتيك المسلم بكل سداجة ووقاحة ويقول لك، ديننا دين تسامح، ويتهم الآخر بالعنصرية والإسلامفوبيا والعنصرية هي الأساس في كل شؤونه.
الامم طورت الخريطة الجينية لل adn وأنتم مازلتم ترددون نفس الهراءات هذا حرام هذا حلال هذا مسلم هذا كافر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
58 - حيمود الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:05
ا عم فجئة تريدون أن تطبقوا الشريعة الإسلامية فقط على حساب مواطنة من أصل مغربي لجأت الى قنصلية بلادها. أرادت الحلال بدل ما تساعدونها على تسوية وضعها الإجتماعي يرفضون ذلك بحجة القانون و الشريعة . هنا في المغرب حالات أكثر تعقيدا. نساء متزوجات بدون عقد ربما بالفاتحة و دون ذلك معاشرين و عندهم أولاد و لا أحد حاسبهم إلا في حالة الإختلاق و بعد الوصول عند القضاء. و هناك من المرتدين بحجة حرية المعتقد و غيره من المشاكل الخاصة بالأحوال المدنية. أما هذه المهندسة التي أرادت حق مشروع و اتجهت الى القنصلية المغربية يجب مساعدتها أو إيجاد حلول بكونها مزدوجة الجنسية و لها بنت مع الرجل و أرادت معالجة المشكل لإثبات شرعية البنت البريئة كم بإمكانها أن تتزوج مدنيا و إنتهى الأمر و يا دار ما دخلك شر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
59 - مراكشي اصيل الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:07
اقول لكم دائما المشكل في الحكومة الايطالية والصحافة الايطالية لانها تريد غن تبين ان المهاجرين وبالاخص المهاجرين المغاربة لايحترمون المراة فلهءا السبب كثير من المهاجرين رجع الى المغرب او دهب الى دولة اخرى اما عن شهادة الاسلاام تباع في المساجد الايطالية والمغاربة هم السماسرة داخل القنصلية حيث القنصلية ملانو تفرد عليك الشهادة وانت تخرج للبحث فتجد سمسار يدلك على امام يبيع لك الشهادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
60 - البوجادي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:10
بعد سنوات من العيش مع الايطالي بدون عقد شرعي تريد اليوم عقد زواج مغربي ؟ طبعا لقضاء مصالح ربحية ما في المغرب او لشراء عقارات ، المغرب كيعرفوه فاش كيبغيو يقضيو فيه غراض ومن بعده يضربوه في الخلف
اصلا اذا كانت نيتها حسنة هذه المهندسة كان عليها طلب العقد عندما تعرفت على الايطالي وليس بعد سبع سنوات من الزنا والحرام ،، والناشطة الاخرى السباعي على خطى اليمين المتطرف ألصقت بالمغرب فرضه الشريعة الاسلامية ومنه المغرب بلد متطرف ،، هذا هو الوجه الحقيقي لتجار حقوق الانسان ، هدفهم هو تفتيت الدول وتخريبها بأجندات اجنبية هدفها هو محاربة الاسلام والاستقرار وضرب عقيدة المسلمين وخلق تيارات متناحرة تحت شعار عزة كرامة حرية
الف تحية للقنصلية المغربية ومزيدا من تطبيق القانون ومحاربة الانتهازيين الذين يعرفون المغرب فقط عندما يتعلق الامر بالعقار والمشاريع الريعية بدون دفع ضرائب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
61 - Le patriote الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:13
Partout en europe,il y a 2 mariages. Le mariage civil,devant l'autorité administrave,déléguée par pouvoir à monsieur le maire(photo de votre article,maire italien),et le mariage religieux(facultatif). Notre ingénieure,ne peut pas changer,les lois du maroc. Son mariage civil italien,est valable à 100%,en italie.(héritage,patronyme,nom de famille transmis par le père,etc.).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
62 - Amazigh.amkran الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:14
L'islam devrait être une croyance et pas une loi. Ce genre de lois ne sont pas dans l'intérêt de l'islam et être marocain ne veut dire forcément être musulman, réveillez-vous
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - معز الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:17
المغرب دولة إسلامية على مذهب الإمام مالك. المرأة التي تريد تغطية الشمس بالغربال

كما تدين تدان ما ذنب الفتاة التي ولدت خارج إطار الزواج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
64 - Nizar الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:17
استغرب من هده السيدة التي ترغب الزواج من رجل غير مسلم والدين واضح في هدا الشٱن تم ماعلاقة التطور والحريات بما نص عليه الكتاب والسنة ليس هناك اجتهاد في النصوص القطعية من شروط الزواج المسلمة بالاجنبي الغير مسلم ان يعلن اسلامه علنا وامام القاضي وكل زواج خارج عن هدا الاطار فهو باطل ومحرم شرعا نحن بلد اسلامي ودات مرجعية اسلامية ليس عندنا زواج الكنائس وكتدريليات يقول الله عزوجل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحو المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإدنه ويبين اياته للناس لعلهم يتدكرون سورة البقرة الاية 221. النص واضح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
65 - Mostapha الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:19
ليس هناك اسلام معتدل واسلام متشدد .هناك اسلام واحد هو دين الله .أما من يقول أن هناك اسلام معتدل فهو يحاول أن يتخذ ما وافقه مع هواه والذي يقول متشدد فذاك الذي يحاربه
التشريع الاهي لا يقبل المساومة فيه
سمعنا و اعطنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
66 - جميل الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:20
الحل سهل جدا كان عليها أن تقول أنا مغربية و لكن لست مسلمة ،لماذا يتشبتون بالإسلام و يريدون تطبيق تعاليم أخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - المجيب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:21
يوم الاحد المنصرم وعلى احدى القنوات المغربية امضيت حوالي ربع ساعة وانا اشاهد باستغراب لا يخلو من طرافة متابعا احد الفقهاء وهو يفصل بطريقة الحكواتي في سورة اصحاب الكهف. وبملامح جدية لم يتوانى صاحبنا من الخوض في كم كان عددهم وكلبهم، وكيف كانوا نياما يتقلبون ذات اليمين وذات اليسار وكيف انهم اختلفوا في عدد السنوات التي رقدوها في كهف كان فيه ثقب يدخل منه الضوء والهواء !!! تخيلت حينها انني اصبحت خفاشا باجنحة عارية من الريش وهو يتجول في فضاء الكهف المظلم متجنبا الاصطدام بجدرانه الصخرية ويطوف حول اجساد هامدة اصابها السبات. في نهاية هذه الحصة الدينية وددت ان انبه هذا الفقيه ان هناك وطاويط اخرى مهاجرة مسلمة غادرت كهف بلدها المغرب واحبت وطاويط اوروبية غير مسلمة لكنها لا تعرف السبيل الامثل للزواج منها لان الشيوخ والفقهاء ليست لهم القدرة على نقاش موضوع هذا النوع من الزواج في الهواء الطلق خارج المغارات و الكهوف.(سؤال شرعي: هل الوطاويط تتزاوج وهي مقلوبة و معلقة من رجلها؟؟)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
68 - يوسف السباعي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:22
صراحة أنا ضد هذا القرار لأنهم من الأفضل لهذه المرأة أن تعيش مع هذا الرجل الأجنبي غير المسلم متزوجين عوض مايكونو مصاحبين.وعلى الأقل سيكون للإبن نسب تفكير غبي صراحة من القنصلية .يقدر هذا الرجل من بعد مدة يسلم ربما ونتمنى ذالك لم لا مع أن هذا الإحتمال نادرا ما يقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
69 - Charaf الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:23
Bonjour, après la lecture de la plupart des commentaires, alors je me demande c'est quoi la différence entre les marocains et les Daechiens? Il est où votre tolerance ? Bien évidemment il n'y a pas malheureusement. Par contre la nouvelle génération est plus ouverte et grâce d'internet ils vont sortir de cette grave hypochrisie
Azoul à tous les libres.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
70 - راحلة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:26
واعجباه في بعض التعاليق! ماهو المسلم في نظركم كم نص عليه نبينا ?المسلم هو من يؤدي الامانة ولا يخون لكن ما رايته ان خيانة الامانة تضرب اطنابها في بلاد المسلمين وما يحدث في محاكم الغرب خير ليل على النفاق والتظاهر باسلمة الشخص في حين هو ابشع انسان ..يتبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
71 - foch الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:39
لا يجوز للمراة المسلمة ان تتزوج بغير المسلم الا ادا غيرت دينها قال تعالي ولا تُنكِحُوا المشركين حتي يومنوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
72 - منصف اسبانيا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:39
حينما حرم الله ذالك وإنما لحماية السيدة من الحرام.
وبما انها تريد الحرام لتتزوج في البلدية الايطالية وانتهى المشكل .
لو هاته السيدة تعلم تعاليم الاسلام وسماحته ما تطاوالت على دينها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
73 - ملاحظ الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:56
الاسلام المعتدل هو قبل كل شيء اسلام . و الاسلام يحرم الزواج بغير المسلم انتهى الكلام . تجوجي على الطريقة الايطالية . شنو بغيتي من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
74 - لبنى الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:57
شفتو دبا هذا هو دخول الصحة دبا اللي ما عرفينش المسلمين باللي ماشي اي مغربية او مغربي صافي راه مسلم راه كاين المسيحيين و الملحدين ووو متلا انا ملحدة لا احتاج وثيقة اسلامية تسمونها عقد نكاح اسم مقرف و احتقاري للمرأة . شهادة ادارية تتبث زواج شخصين كافية . و يأتي الداعشي و يقول لك لا لا خاصو يسلم يدخل الاسلام و يختنوه هههه عاد يتزوجها هه واش سوقك ختك بنتك امك عمتك شكون نتا في هاد العالم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
75 - رضى الرحمان الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:59
للأسف الكل يتغني بالاسلام المعتدل كأن ليس في الدنيا دين غيره ورغم مانرى من الديانات الهمجية الأخرى وهنا لا أقصد الدين كدين وانما الدين كأفعال وأخلاق وشرائع بغض النظر عن معتنقي الدين ومثلا نرى في المسيحية واليهودية أشياء لا تمت للإعتدال بشيء في حين أن ديننا الكامل بحكم رباني الحرام فيه بين والحلال بين كهاته الحالة التي هي حرام شرعا ويأتينا واحد يحمل اسم محمد وأظن نبينا براء مما كتب يدعو الى الاعتدال وديننا كله اعتدال ويصف ديننا بأنه متطرف و وهابي ووو أستغفر ربي ديننا واحد وان كان ربنا حكم بمحكم كتابه بحرمة زواج المسلمة بغير المسلم فأنتم أحرار غيرو دينكم وتزوجو بمن أحببتم والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
76 - Said الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:59
Pour koi tu veux faire un acte à la marocaine vu que tu as déjà eu un enfant issu d'une relation illégale tu pourra continuer comme ça les musulmans ont des enfant après le mariage pas 7 ans avant o salam le film
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
77 - ABDEL الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:03
هذه الظاهرة تعترف انتشارا كبيرا فالاولاد الناجمين على هاته العلاقات سيطالبون بجنسيتهم كمغاربة و بالطبع دينهم لن يكون الاسلام ومن تم خلق اقلية دينية يستطيعون بها اخد مكانة قي البلاد .من هنا وجب التشديد على منح الجنسية للمراة المغربية المتزوجة باجنبي وهنا يظهر لماذا الاسلام جعل الولاية للرجل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
78 - hassia الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:09
التعليق54
آش كدبز,ربما حارك.أنا تزوجت من المانية1976عند الالمان ومن بعد فى القنصلية بدسلدورف.وأولادى لهم اسماء مغربية.ولدى ختنتو فى المغرب عندو دبا33عام بنتى لكبيرة عندها40عام.الألمانية قبلت عليا وخا مشى متدين كانت تصوم وتتكلم الدارجة.الله ينجك من هبش الى قطع لبحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
79 - مسلم الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:13
ماشاء الله التعاليق كلها اجابية،لكنك لودهبت إلى مسجد الحي عند صلاة الفجر لوجدت وراء الامام صفا أو صفين على الا كتر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
80 - محمد رشيد - تطوان الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:16
إن هذا النوع من الزواج هو زواج باطل من الناحية الشرعية طبقا لجميع المذاهب الإسلامية، وموقف المصالح القنصلية المغربية من هذا الزواج هو موقف سليم مئة في المئة، لكنني أتساءل لماذا هذه السيدة مصرة على إتمام إجراءات الزواج بمصالح القنصلية المغربية ووفق ما هو معمول به محاكم التوثيق المغربية وهي ترفض إقحام الدين في هذه العملية، كان عليها أن تتمم إجراءات الزواج المدني لدى المصالح الإدارية الإيطالية وهذا شأنها أو أن تستمر في علاقتها بوالد ابنتها دون أي توثيق إداري باعتبار أن هذا هو أسلوب الارتباط الرائج في أوربا خلال العقود الأخيرة ،دون أي مساس بحقوق الأبناء المترتبين عن أية علاقة خارج المؤسسة الزوجية، أعتبر أن تصرف هذه السيدة المغربية بهذا الشكل الأرعن ما هو إلا محاولة منها للفت الأنظار وإثبات الذات بطريقة مرضية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
81 - راحلة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:17
المجتمعات الاسلامية ذكورية يسودها النفاق ورثتها عن فقهاء زمان حيث احلوا الزواج للمسلم بالنصرانية وحرموه على المسلمة بدعوى ان الابناء بتبعون دين ابيهم لكن اذا ما تم الطلاق بين الزوجين تبقى الحضانة للام وليس للاب ...هنا يجب على المغرب ان يغير من قوانينه اذا كان يخشى بالفعل على ديانة الابناء.ا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
82 - أدربال الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:21
السؤال هو .
علاش هاد الاخت مشات أصلا للقنصلية ؟
ديري بحالي و رتاحي
تزوجي فالكنيسة و انتهى الأمر .
بناتي سميتهوم بأسماء أمازيغية
بلا مانمشي للسفارة المخزنية
أنا مرتاح الحمد و الشكر للعدالة فهاد لبلاد .
شي وحدين خرجو من الحظيرة المخزنية لكن للأسف لازال الحنين إلى نظام الحكرة يراودهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
83 - marocaine الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:22
j'hallucine comment une marocaine musulmane peut admettre son mariage avec un non musulman, c'est
désolant d'ignorer que c'est Hram déjà ! Allah yster ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
84 - Abdelfattah الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:25
قاصح احسن من كذاب..........................................على المتقدمة بطلب النكاح ان تراجع نفسها في ما أسلفت في امر دينها وان تخضع نفسها لما يريده الله عز وجل لها...... انها لا تحل لرجل غير مسلم وان لا تنزعج من رفض عمال قنصليتنا لعقد نكاحها من ايطاليي غير مسلم.... لقد فعلوا عين الصواب في هذه المسألة ونحن نقرهم على ما فعلوه اقرارا تاما بحث لا نريديك يا اختنا الحبيبة ان تعيشي في غضب الله...... اسال الله ان يلهمك التوفيق والرشاد والسداد وان يردك الى الحق واتباعه قبل فوات الاوان انه ولي ذالك والقادر عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
85 - Benmechdoud الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:54
الى السيد محمح محمد رقم 8
قولك " أما بالنسبة للزواج من غير المسلم فالقرآن الكريم واضح في هذه المسألة. قال الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر ). "

الآية لا علاقة لها بالنازلة لا من قريب ولا من بعيد. راجع التفاسير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
86 - البرليني الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:02
أينما حل المغربيات من بين المسلمين او العرب المسلمين وغيرهم ظهروا بمظهر الله اعلم و تزوجوا حتى الجنسيات و الديانات الغير معروفة واللهم احفظنا من الفاسقين و ابناءهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
87 - karim EU الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:03
اريد ان اعرف هل الدولة المغربية تدير شؤون البلاد والمواطنين بالقانون الدولي ومراعات حقوق الانسان او بالشريعة الاسلامية او معا لان علاقة المغرب بالدول غير الاسلامية وافق على مجموعة من القوانين الدولية ومن بينها حقوق الانسان أتمنى ان أتلقى الإجابة من طرف المسؤولين وليس من لا صلاحية له شكرًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
88 - atmani الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:11
لماذا كل هدا الغوغاء "اذهبي للكنيسة وارتاحي وأريحي معك الآخرين " او اكتبي على انك غير مسلمة وفك الرباط ، اما ان تتهجمين على قانون البلد الذي يستند لتشريع الاهي ، فهده ليست حرية اكثر ما هي هجمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
89 - المجيب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:13
كم من معلق يغرد ويتبجح بانه مسلم، فيحشو كلامه بالايات والسور ولا يخمم، وهو لم يسبق له ان قام في الفجر كالبناة، ولا سجد يوما خاشعا في الصلاة او صاح صادقا حيى على الصلاح ولا هلل بنشيد العفة و الفلاح، بل تعرفه يشربها شمولا ويركع سكرانا عند منبلج الصباح. لقد عاق من عاق وانتهت حكاية التلفاق والنفاق وثابت البومة وصمت اللقلاق معترفا ان الاستمرار في الجهالة لايطاق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
90 - hicham الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:13
المتدين دائما مايكون غبيا ،هذه مقولة كان يكررها لنا دكتور جامعي لما كنت بالجامعة وتتجلى صحة مقولته في ردود بعض المعلقيين الدين يحملون الفكر الداعشي في مخيخهم ،تقدم فرنسي للزواج بفتاة جيراننا تعرفت عليه إبان دراستها بفرنسا واتفقا على الزواج ،لكن عند ما حلا بالمغرب لتحقيق المشروع عارضهما قانون غبي حد الغباء ، حيث كان الشرط ليتم عقد القران هو أن يعتنق الإسلام وليتم ذلك فرض عليه النطق بالشهادة في المحكمة أمام العدول ،ولأنه ذكي حاصل على شهادةعليا في شعبة هندسة لا شهادة دراسة في الفقه . نطق بالشهادة وتم الزواج .حصل على ما يريده بأن تزوج حبيبة قلبه. للتعريف هذا المهندس لا ديني بتاتا والآن لديهما بنت ويعيشون حياة سعيدة.أسأل من وضع هذا القانون وفعله هل إطلعت على نية وإيمان كل من أرغم على النطق بالشهادة ؟؟؟؟ الجواب لا. هل كل من أرغم على الشهادة لغرض ما سيلتزم بأركان الإسلام ويقوم بها ؟؟؟؟.لكن أقول لهؤلاء ما هو ردكم على زواج مغربيات بأجانب مسلمين سعوديين مثلا عاشت أزواجهن المغربيات جحيما لا يطاق بل خربوا حياتهن تابع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
91 - From the state الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:23
Islam is innocent from you girl.go to the Vatican and get married there why you like to dig in something that will never change.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
92 - hicham الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:37
تتمة .و لم يجرأ أحد قول اللهم إن هذا منكر ولكم أمثلة لا تعد ولا تحصى ،لكن لأنه مسلم الكل يلتزم الصمت .إنه العبت ،إنه الغباء بكل حدافره الذي يكسوا عقولنا التي رفع عنها القلم لكثرة جهلنا وانفصام شخصيتنا .لذا لا تكرروا على مسامعنا بأن إسلمنا في المغرب معتدل ومتسامح.هذا من جهة ،لكن ما يثير التساؤل لمذا أحل الإسلام زواج المسلم بكتابية ومنعه على المسلمة؟ أليسوا كفار كانا رجلا أو إمرأة والأدهى هو أن المرأة هي من تحمل وتربي النشأ هي من تكون أقرب من الأولاد أكثر من الرجل لأسباب نعرفها جيدا، هذه أسئلة لن يجيبك عنها شيوخ الجهل والفتن وإن أجابوا لن يقنعوك سيكتفوا بقول خد ولا تناقش .لكن الإجابة الشافية تجدها في برنامج صندوق الإسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 92 | عرض: 1 - 92

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.