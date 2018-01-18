سلطات بلجيكا توقف متهما بقتل مغربي في إيطاليا

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة البلجيكية مواطنا ألبانيا قتل سعيد وادود، المهاجر المغربي الذي كان يقيم بمدينة تورينو الإيطالية، بناء على مذكرة بحث دولية تروم إلقاء القبض عليه.

ووفق ما نقلته صحيفة "تورينو ريبوبليكا" الإيطالية فإن القضاء الإيطالي أصدر في الـ12 من يناير 2015 مذكرة بحث واعتقال دولية في حق الألباني ريغو بوجكين المدان بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، مشيرة إلى أن عملية الاعتداء على الضحية المغربي وقعت تحت العيون الإلكترونية لكاميرات المراقبة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المعتدي على المغربي سعيد، البالغ من العمر 24 عاما، فر إلى وجهة غير معلومة، مبرزة في السياق ذاته أن التنسيق بين السلطات الأمنية ونظيرتها البلجيكية مكن من تعقب تحركات الجاني الذي جرى اعتقاله بمدينة روتردام، في إطار التعاون الدولي في مجال الأمن العام.

مصادر أمنية إيطالية أكدت، في تصريحات للصحيفة نفسها، أن الموقوف، البالغ من العمر 30 سنة، نفذ الجريمة وسط شارع ببلدية برغومازينو ضواحي مدينة تورينو، بعدما حاول سرقة أغراض الهالك الذي فارق الحياة فورا متأثرا بطعنات سكين في أنحاء مختلفة من جسده.

وأضافت أن السلطات البلجيكية ستعمل، خلال الساعات القليلة المقبلة، على تسليم المتهم بـ"السرقة باستخدام العنف والضرب المفضي إلى الموت"، موضحة في المنحى ذاته أن الأبحاث القضائية لا تزال جارية لتحديد هوية متهمين آخرين شاركوا في عملية قتل المواطن المغربي.